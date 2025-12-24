День финансов: 20 пунктов проекта мирного соглашения и налог на прибыль для банков на 2026 год
Среда, 24 декабря. Сегодня в центре внимания были заявления Владимира Зеленского о мирных переговорах.
Детали проекта мирного соглашения
Президент Владимир Зеленский раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, россией и Европой об окончании войны. Он подчеркнул, что проект этого документа во многом отражает общую украинско-американскую позицию, в чем-то — американскую позицию, а некоторые вещи еще подлежат решению.
Он поделился содержанием каждого из 20 пунктов проекта базового документа, раскрыв его суть.
По словам Зеленского, Украина планирует привлечь 800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление. США и европейские страны создают фонд капитала и грантов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину. Средства на восстановление будут направлены только на подконтрольные Украине территории.
Отдельно Зеленский сообщил о совместно с американской стороной проработанном документе по восстановлению и экономическому развитию Украины под названием «дорожная карта процветания Украины». Документ содержит долгосрочное видение развития государства до 2040 года.
Зеленский заявил, что на восстановление Каховской дамбы, без которой не будет работать Запорожская атомная электростанция, нужно 2 млрд евро.
Финансовая поддержка населения
Зеленский сообщил, что в 2026 году государство планирует ввести новые программы прямой финансовой поддержки населения. Он объяснил это «успешностью» текущей программы «Зимняя поддержка» и практикой стран Запада.
Кстати, «Зимнюю тысячу» можно потратить еще в нескольких сетях магазинов. Так, в Novus, Liga Prim и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться картой Национальный кешбэк. Отметим, что сегодня — 24 декабря — последний день для подачи заявок на Зимнюю помощь.
Подписанные законы
Президент подписал закон № 13018-д о создании банка финансовой инклюзии. Документ предусматривает введение нового вида банка, работающего на основании ограниченной банковской лицензии.
Также подписан закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль. Ключевой нормой закона является повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.
Инвестиции в «Дії»
В Украине планируют ввести лицевые инвестиционные счета и разрешить гражданам покупать акции прибыльных государственных компаний через приложение «Дія». Инициатива «Фондовый рынок 2.0» должна привлечь до 5 млн новых инвесторов и дать второй шанс украинскому фондовому рынку, рассказал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.
Revolut прекращает обслуживать пользователей из Украины
Ранее Finance.ua сообщал, что британский необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.
В Нацбанке отреагировали на это решение и заявили, что Украина открыта для иностранных финансовых игроков, однако правила работы на рынке одинаковы для всех и предусматривают обязательную авторизацию в соответствии с требованиями украинского законодательства.
🎁 Праздники — это не только время подарков и «теплых» сообщений, но и период пиковых нагрузок на банковские системы и платежные хабы. Именно в это время украинцы массово отправляют деньги родственникам и друзьям за границу. Теряют часть суммы на комиссиях, невыгодных курсах и «мелком шрифте» тарифов…
В новом материале Finance.ua объясняет, как отправить деньги за границу с минимальными потерями для вашего кошелька:
🔗 Перевод денег на праздники на заграничную карту: как не переплатить на комиссиях
Самые популярные депозиты
В 2025 году наиболее востребованными стали депозиты сроком от 3 до 6 месяцев. Это оптимальный вариант, говорят банкиры: клиенты получают ставку выше, чем по краткосрочным вкладам, не блокируя средства надолго.
Зарплаты и премии в 2025 году
Аналитики Grc.ua рассказали, что в 2025 году компании продолжают делать ставку на удержание персонала — прежде всего из-за конкурентных зарплат, которые остаются ключевым фактором в борьбе за кадры. По результатам опроса, 79% работодателей повысили оклады сотрудникам. Каждая пятая компания увеличила бонусы.
