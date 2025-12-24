День финансов: 20 пунктов проекта мирного соглашения и налог на прибыль для банков на 2026 год Сегодня 17:40

Среда, 24 декабря. Сегодня в центре внимания были заявления Владимира Зеленского о мирных переговорах.

Детали проекта мирного соглашения

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, россией и Европой об окончании войны. Он подчеркнул, что проект этого документа во многом отражает общую украинско-американскую позицию, в чем-то — американскую позицию, а некоторые вещи еще подлежат решению.

Он поделился содержанием каждого из 20 пунктов проекта базового документа, раскрыв его суть.

800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление. США и европейские страны создают фонд капитала и грантов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину. Средства на восстановление По словам Зеленского, Украина планирует привлечь . США и европейские страны создают фонд капитала и грантов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину. Средства на восстановление будут направлены только на подконтрольные Украине территории.

развития государства до 2040 года. Отдельно Зеленский сообщил о совместно с американской стороной проработанном документе по восстановлению и экономическому развитию Украины под названием «дорожная карта процветания Украины». Документ содержит долгосрочное видение

восстановление Каховской дамбы, без которой не будет работать Запорожская атомная электростанция, нужно 2 млрд евро. Зеленский заявил , что на, без которой не будет работать Запорожская атомная электростанция, нужно 2 млрд евро.

Финансовая поддержка населения

Зеленский сообщил , что в 2026 году государство планирует ввести новые программы прямой финансовой поддержки населения. Он объяснил это «успешностью» текущей программы «Зимняя поддержка» и практикой стран Запада.

Кстати, «Зимнюю тысячу» можно потратить еще в нескольких сетях магазинов. Так, в Novus, Liga Prim и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться картой Национальный кешбэк. Отметим, что сегодня — 24 декабря — последний день для подачи заявок на Зимнюю помощь.

Подписанные законы

Президент подписал закон № 13018-д о создании банка финансовой инклюзии. Документ предусматривает введение нового вида банка, работающего на основании ограниченной банковской лицензии.

Также подписан закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль. Ключевой нормой закона является повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Инвестиции в «Дії»

В Украине планируют ввести лицевые инвестиционные счета и разрешить гражданам покупать акции прибыльных государственных компаний через приложение «Дія». Инициатива «Фондовый рынок 2.0» должна привлечь до 5 млн новых инвесторов и дать второй шанс украинскому фондовому рынку, рассказал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Revolut прекращает обслуживать пользователей из Украины

Ранее Finance.ua сообщал , что британский необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.

В Нацбанке отреагировали на это решение и заявили, что Украина открыта для иностранных финансовых игроков, однако правила работы на рынке одинаковы для всех и предусматривают обязательную авторизацию в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Самые популярные депозиты

В 2025 году наиболее востребованными стали депозиты сроком от 3 до 6 месяцев. Это оптимальный вариант, говорят банкиры : клиенты получают ставку выше, чем по краткосрочным вкладам, не блокируя средства надолго.

Зарплаты и премии в 2025 году

Аналитики Grc.ua рассказали , что в 2025 году компании продолжают делать ставку на удержание персонала — прежде всего из-за конкурентных зарплат, которые остаются ключевым фактором в борьбе за кадры. По результатам опроса, 79% работодателей повысили оклады сотрудникам. Каждая пятая компания увеличила бонусы.

