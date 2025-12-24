Зеленський розповів про економічну дорожню карту України до 2040 року Сьогодні 12:40

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 20 пунктів базового політичного документа щодо завершення війни мають рамковий характер. За його словами, вони передбачають можливість укладення додаткових угод у разі підписання основного документа.

Про це президент повідомив під час спілкування із журналістами, передає Суспільне.

Рівні гарантій безпеки для України

Зеленський повідомив, що для України вже напрацьовано кілька рівнів гарантій безпеки. Ключовим елементом є багатостороння рамка, оформлена у вигляді тристороннього документа між Україною, США та Європою.

Окремо існує двосторонній документ між Україною та Сполученими Штатами, а також додаток, присвячений військовому виміру гарантій безпеки. У ньому визначено детальний план дій і механізми реагування у разі можливого поновлення російської агресії.

Дорожня карта економічного розвитку

Окремо Зеленський повідомив про спільно з американською стороною опрацьований документ з відновлення та економічного розвитку України під назвою «дорожня карта процвітання України». Документ містить довгострокове бачення розвитку держави до 2040 року.

За його словами, дорожня карта включає ключові елементи майбутньої інвестиційної угоди та відбудови країни. Значна частина положень Плану стійкості України вже інтегрована в цей документ.

Дорожня карта також визначає роль міжнародних партнерів, зокрема США, Європи та інших держав, у забезпеченні економічної та безпекової стійкості України.

Президент зазначив, що співпраця зі Сполученими Штатами оформлюється в окремий спеціальний економічний документ, який конкретизує можливості участі американської сторони.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Володимир Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, росією та Європою про закінчення війни. «Зараз я готовий проговорити драфт 20-пунктного документу, і це документ, який називається framework, базовий документ про закінчення війни, політичний документ між нами, Америкою, Європою і рускімі», — розповів Зеленський.

Окрім проєкту базового документа про закінчення війни, за словами Зеленського, опрацьовані й інші документи, необхідні для її завершення. А саме — багатостороння рамка гарантій безпеки для України, це тристоронній документ — Україна, США і Європа. Є також рамка гарантій безпеки для України від США.

