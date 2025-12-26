0 800 307 555
Скільки треба грошей на відновлення Каховської дамби

Казна та Політика
Президент Володимир Зеленський заявив, що на відновлення Каховської дамби, без якої не буде працювати Запорізька атомна електростанція, потрібно 2 млрд євро.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.
«Каховська дамба та гідроелектростанція, яка необхідна для безпечної та нормальної роботи Запорізької атомної станції, може бути відтворена як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною структурою. Але вважаємо, що для цього, щоб це все відбулось та функціонувало безпечно, — Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, також Каховська гідроелектростанція мають бути демілітаризовані, бо зараз там — російські війська і війна, немає необхідної безпеки», — наголосив Зеленський.
Він нагадав, що дамба розташована на тимчасово окупованій території.
«Щоб її побудувати, треба близько 2 мільярдів євро і треба, щоб хтось вклав ці гроші. „Рускі“ не будуть самі вкладати. Єдине, що їм потрібно — питна вода в Крим. Я вірю, що американці зможуть швидко побудувати дамбу, за рахунок якої буде вода. Але вода буде всюди», — застеріг Президент.
