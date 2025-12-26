Скільки треба грошей на відновлення Каховської дамби Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

Скільки треба грошей на відновлення Каховської дамби

Президент Володимир Зеленський заявив, що на відновлення Каховської дамби, без якої не буде працювати Запорізька атомна електростанція, потрібно 2 млрд євро.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Каховська дамба та гідроелектростанція, яка необхідна для безпечної та нормальної роботи Запорізької атомної станції, може бути відтворена як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною структурою. Але вважаємо, що для цього, щоб це все відбулось та функціонувало безпечно, — Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, також Каховська гідроелектростанція мають бути демілітаризовані, бо зараз там — російські війська і війна, немає необхідної безпеки», — наголосив Зеленський.

Він нагадав, що дамба розташована на тимчасово окупованій території.

«Щоб її побудувати, треба близько 2 мільярдів євро і треба, щоб хтось вклав ці гроші. „Рускі“ не будуть самі вкладати. Єдине, що їм потрібно — питна вода в Крим. Я вірю, що американці зможуть швидко побудувати дамбу, за рахунок якої буде вода. Але вода буде всюди», — застеріг Президент.

