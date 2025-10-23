В Армия+ добавили рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией Сегодня 16:14

В Армия+ добавили рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией

В Армии+ заработала функция, позволяющая военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Совместно с Министерством внутренних дел наработали механизм, и теперь военные получают возможность переводиться между ведомствами быстро и удобно. Цифровой путь через Армию+ создает прозрачный механизм.

Рапорт подается в приложении Армия+ в разделе «Смена места службы». Необходимо выбрать направление: из ВСУ в НГУ или наоборот.

«Запуск цифровой подачи рапортов между ВСУ и НГУ — это очередной этап в реализации кадровых реформ в Силах обороны. Новый функционал призван повысить эффективность управления в армии и создать удобные условия для прохождения службы», — комментирует новшество Шмыгаль.

Военные подали миллион электронных рапортов

Также Минобороны сообщило, что в приложении Армия+ уже подано 1 млн электронных рапортов.

Почти половина всех рапортов через Армия+ подали в Сухопутных войсках. Далее по количеству — Десантно-штурмовые войска, Военно-морские силы, Силы территориальной обороны и Силы специальных операций.

Самые популярные типы рапортов:

Ежегодный отпуск — 27,1% рапортов от общего количества;

Оздоровление — 22%;

Смена места службы (ВСУ) — 17,3%;

Справка о месте прохождения службы (Ф5) — 10,1%;

Возврат из отпуска или командировки — 2,7%.

Электронные рапорты — один из первых сервисов Армия+, помогающий военным решать служебные вопросы быстро, без бюрократических задержек и бумажных очередей.

