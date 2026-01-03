0 800 307 555
Готовы ли украинцы сменить свою профессию

Личные финансы
На фоне быстрых изменений рынка труда и трансформации бизнес-процессов украинцы все чаще задумываются о том, насколько их навыки отвечают современным требованиям.
В 2025 году тенденция к перепрофилированию сохраняется, но становится более взвешенной. Доля специалистов, желающих овладеть новой профессией для повышения собственной конкурентоспособности и уровня дохода, уменьшилась на 6% - с 63% в прошлом году до 57% в 2025 году.
Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua. Мы выбрали главное.
Несмотря на это, спрос на новые профессии все еще остается высоким: 12% опрошенных уже активно учатся, приобретая новую специальность, а еще 7% планируют начать обучение в ближайшее время.
Растет доля тех, кто не планирует менять профессию или овладевать новыми навыками.
24% украинцев в 2025 году заявляют о нежелании к перепрофилированию, ссылаясь на значительный опыт в своей сфере. В прошлом году таких было 19%.
В условиях войны и экономической турбулентности люди чаще выбирают стабильность и стараются удержаться в знакомой профессиональной нише. В то же время со стороны работодателей растет спрос на reskilling, они ожидают от специалистов быстрой профессиональной адаптации. Но значительная часть украинцев либо не готова учиться, либо не может найти доступные программы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
