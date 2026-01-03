Готовы ли украинцы сменить свою профессию Сегодня 10:08 — Личные финансы

Готовы ли украинцы сменить свою профессию

На фоне быстрых изменений рынка труда и трансформации бизнес-процессов украинцы все чаще задумываются о том, насколько их навыки отвечают современным требованиям.

В 2025 году тенденция к перепрофилированию сохраняется, но становится более взвешенной. Доля специалистов, желающих овладеть новой профессией для повышения собственной конкурентоспособности и уровня дохода, уменьшилась на 6% - с 63% в прошлом году до 57% в 2025 году.

Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua. Мы выбрали главное.

Несмотря на это, спрос на новые профессии все еще остается высоким: 12% опрошенных уже активно учатся, приобретая новую специальность, а еще 7% планируют начать обучение в ближайшее время.

Растет доля тех, кто не планирует менять профессию или овладевать новыми навыками.

24% украинцев в 2025 году заявляют о нежелании к перепрофилированию, ссылаясь на значительный опыт в своей сфере. В прошлом году таких было 19%.

В условиях войны и экономической турбулентности люди чаще выбирают стабильность и стараются удержаться в знакомой профессиональной нише. В то же время со стороны работодателей растет спрос на reskilling, они ожидают от специалистов быстрой профессиональной адаптации. Но значительная часть украинцев либо не готова учиться, либо не может найти доступные программы.

