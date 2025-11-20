Чернышов выйдет из СИЗО: уже внесли многомиллионный залог
За бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева 19 ноября уже внесли 51 миллион гривен залога, он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что залог внесли два физических лица — по 30 млн гривен и 21 600 млн соответственно, и уже вечером 19 ноября он сможет быть освобожден из-под стражи.
Накануне Высший антикоррупционный суд отправил фигуранта дела «Мидас», бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога более чем в 51 миллион гривен. Отмечалось, что в случае внесения залога на Чернышева будет возложен ряд обязательств, в том числе ношение электронного браслета.
Чернышев в своем выступлении уверял, что не имеет ничего общего с человеком с псевдо «Че Гевара», который фигурировал на пленках НАБУ.
Специальная антикоруационная прокуратура (САП) подозревает Алексея Чернышева в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов. По версии следствия, Чернышев и его супруга в интересах бывшего чиновника получили от фигурантов схемы хищения средств «Энергоатома» 55 миллионов гривен несколькими траншами.
