Пышный прогнозирует инфляцию менее 10% к концу года и возможное снижение ставки в январе

До конца года инфляция в Украине может снизиться до менее 10%. Если базовый сценарий останется неизменным, Национальный банк Украины рассмотрит возможность смягчения монетарной политики в январе.
Об этом в ходе мероприятия NV «Диалоги с NV». Бизнес и инвестиции заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Какой показатель повлияет на решение по учетной ставке

Отвечая на вопрос о макроэкономическом показателе, который станет основанием для снижения учетной ставки, которая сейчас составляет 15,5%, Пышный объяснил, что главная задача НБУ — обеспечение ценовой стабильности.
По его словам, регулятор работает в режиме гибкого инфляционного таргетирования, ориентируясь на достижение инфляционной цели 5% в продолжающемся до 2026 года горизонте политики.
Пышный напомнил, что в 2024 году инфляция была высокой. В мае она достигла 16%, что представляло риск для макрофинансовой стабильности.

Почему важна макрофинансовая стабильность

Глава НБУ отметил, что макрофинансовая стабильность — основа, на которой строится бизнес-среда. Без нее не будет инвестиций, развития и понимания дальнейшего экономического движения.
«Для нас было главной целью сделать так, чтобы произошел инфляционный излом и инфляция начала идти к устойчивому снижению. Четыре месяца мы фиксируем, что инфляция снижается. С 16% до 10,9%. К концу года Национальный банк планирует, что инфляция достигнет уже однознасных показателей. Но мы в то же время видим и проинфляционные риски, и эти проинфляционные риски для нас сигнализируют, что опасность не миновала, и мы должны быть очень устойчивы в своем убеждении, что пришло время смягчить монетарную политику», — заявил Пышный.

Когда возможно снижение учетной ставки

Отвечая на уточняющий вопрос о планах по учетной ставке, Пышный напомнил свое заявление после предыдущего заседания монетарного комитета. Он сообщил, что цикл смягчения монетарной политики намечен на январь, если базовый сценарий не изменится.
По материалам:
НВ
