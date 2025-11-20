Черная пятница в Академии Минфин: загляните в Магический ящик и заберите подарок Вчера 10:10

Академия Минфин запустила розыгрыш к Черной пятнице — «Магический ящик». Участники получат гарантированные подарки — промокоды на скидку или возможность бесплатного обучения на курсах Академии.

Розыгрыш продлится с 19 по 30 ноября включительно, однако Магический ящик каждый участник может открыть только один раз.

Что внутри Ящика

Промокод -30% на любой курс

Промокод -40% на любой курс

Промокод -50% на любой курс

Бесплатный доступ к курсу «Инвестиционный трамплин»

Любой обучающий курс Академии Минфин бесплатно

Как принять участие

Заполните короткую форму, введите данные для получения подарка. Нажмите кнопку «Открыть ящик» Система случайным образом выберет ваш подарок и выдаст промокод. Скопируйте этот промокод и передайте его в отдел заботы Академии в телеграм

Готовы проверить свою удачу? Открывайте ящик и заберите свой подарок прямо сейчас.

