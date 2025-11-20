Черная пятница в Академии Минфин: загляните в Магический ящик и заберите подарок
Академия Минфин запустила розыгрыш к Черной пятнице — «Магический ящик». Участники получат гарантированные подарки — промокоды на скидку или возможность бесплатного обучения на курсах Академии.
Розыгрыш продлится с 19 по 30 ноября включительно, однако Магический ящик каждый участник может открыть только один раз.
Что внутри Ящика
- Промокод -30% на любой курс
- Промокод -40% на любой курс
- Промокод -50% на любой курс
- Бесплатный доступ к курсу «Инвестиционный трамплин»
- Любой обучающий курс Академии Минфин бесплатно
Как принять участие
- Заполните короткую форму, введите данные для получения подарка.
- Нажмите кнопку «Открыть ящик»
- Система случайным образом выберет ваш подарок и выдаст промокод.
- Скопируйте этот промокод и передайте его в отдел заботы Академии в телеграм
Готовы проверить свою удачу? Открывайте ящик и заберите свой подарок прямо сейчас.
🎁 ОТКРЫТЬ ЯЩИК
