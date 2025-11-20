0 800 307 555
Черная пятница в Академии Минфин: загляните в Магический ящик и заберите подарок

219
Черная пятница в Академии Минфин: загляните в Магический ящик и заберите подарок
Черная пятница в Академии Минфин: загляните в Магический ящик и заберите подарок
Академия Минфин запустила розыгрыш к Черной пятнице — «Магический ящик». Участники получат гарантированные подарки — промокоды на скидку или возможность бесплатного обучения на курсах Академии.
Розыгрыш продлится с 19 по 30 ноября включительно, однако Магический ящик каждый участник может открыть только один раз.

Что внутри Ящика

  • Промокод -30% на любой курс
  • Промокод -40% на любой курс
  • Промокод -50% на любой курс
  • Бесплатный доступ к курсу «Инвестиционный трамплин»
  • Любой обучающий курс Академии Минфин бесплатно

Как принять участие

  1. Заполните короткую форму, введите данные для получения подарка.
  2. Нажмите кнопку «Открыть ящик»
  3. Система случайным образом выберет ваш подарок и выдаст промокод.
  4. Скопируйте этот промокод и передайте его в отдел заботы Академии в телеграм
Готовы проверить свою удачу? Открывайте ящик и заберите свой подарок прямо сейчас.

🎁 ОТКРЫТЬ ЯЩИК

По материалам:
Finance.ua
