Рынок Китая откроют для ряда украинских продуктов Сегодня 05:12 — Аграрный рынок

Госпродпотребслужба продолжает активную работу по открытию новых рынков и расширению экспорта украинской продукции, которые значительно расширят возможности экспорта украинской продукции в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян во время 6-го Международного семинара по безопасности пищевых продуктов BIOEASY, проходивших в Китае, рассказал о подготовке пяти новых протоколов, которые значительно расширят возможности экспорта украинской продукции в Китай.

пшеничная мука;

корма для домашних животных;

мясо птицы (экспорт/импорт);

говядина (расширенная номенклатура);

кукуруза (обновленные требования).

Также он напомнил, что в 2025 году для Украины открыт рынок Китая для гороха и водных продуктов дикого лова, что создает перспективы для развития украинского аграрного и рыбного секторов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.