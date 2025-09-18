0 800 307 555
Рынок Китая откроют для ряда украинских продуктов

Аграрный рынок
12
Госпродпотребслужба продолжает активную работу по открытию новых рынков и расширению экспорта украинской продукции, которые значительно расширят возможности экспорта украинской продукции в Китай.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.
Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян во время 6-го Международного семинара по безопасности пищевых продуктов BIOEASY, проходивших в Китае, рассказал о подготовке пяти новых протоколов, которые значительно расширят возможности экспорта украинской продукции в Китай.
  • пшеничная мука;
  • корма для домашних животных;
  • мясо птицы (экспорт/импорт);
  • говядина (расширенная номенклатура);
  • кукуруза (обновленные требования).
Также он напомнил, что в 2025 году для Украины открыт рынок Китая для гороха и водных продуктов дикого лова, что создает перспективы для развития украинского аграрного и рыбного секторов.
