Рынок Китая откроют для ряда украинских продуктов
Госпродпотребслужба продолжает активную работу по открытию новых рынков и расширению экспорта украинской продукции, которые значительно расширят возможности экспорта украинской продукции в Китай.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.
Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян во время 6-го Международного семинара по безопасности пищевых продуктов BIOEASY, проходивших в Китае, рассказал о подготовке пяти новых протоколов, которые значительно расширят возможности экспорта украинской продукции в Китай.
- пшеничная мука;
- корма для домашних животных;
- мясо птицы (экспорт/импорт);
- говядина (расширенная номенклатура);
- кукуруза (обновленные требования).
Также он напомнил, что в 2025 году для Украины открыт рынок Китая для гороха и водных продуктов дикого лова, что создает перспективы для развития украинского аграрного и рыбного секторов.
Поделиться новостью
Также по теме
Рынок Китая откроют для ряда украинских продуктов
Четыре года рынка земли: как изменилась цена гектара
Как война изменила стоимость сельскохозяйственных земель в Украине
Сколько зарабатывают крупнейшие агрокомпании в Украине
ЕС утвердит квоты на экспорт украинской агропродукции в сентябре— объемы
Сколько можно заработать на инвестициях в землю — ответ эксперта