Большинство украинцев убеждены, что уровень коррупции вырос с 2022 года

Большинство украинцев убеждены, что уровень коррупции вырос с 2022 года

Большинство граждан (59%) убеждены, что в Украине действительно пытаются бороться с коррупцией и есть положительные сдвиги. Доля тех, кто считает страну безнадежно коррумпированной, составляет 33%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Уровень коррупции после полномасштабного вторжения рф

Несмотря на веру в антикоррупционные меры, большинство респондентов убеждены, что уровень коррупции вырос после полномасштабного вторжения рф.

Как отмечают аналитики, такого мнения придерживаются 67% украинцев (хотя в сентябре 2025 года так считали чуть больше — 71%).

Еще 19% опрошенных заявили, что уровень коррупции в стране не изменился (в сентябре — 20%). В то же время 7% респондентов считают, что коррупция даже уменьшилась (в сентябре было 5%).

Ранее Finance.ua писал , что в течение 2014−2024 годов по решению украинских судов за коррупцию только у 1,5% привлеченных к ответственности конфисковали имущество или деньги, а права занимать определенные должности лишили лишь 0,2% подсудимых.

