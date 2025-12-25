Субсидии-2026: какие будут изменения с 1 января для украинцев Сегодня 09:10 — Личные финансы

Субсидии-2026: какие будут изменения с 1 января для украинцев

Государство предлагает два вида социальной помощи: субсидию на аренду жилья для ВПЛ и жилищную субсидию, которая помогает уязвимым категориям населения оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Чтобы оформить обе субсидии, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины лично по почте онлайн через веб-портал или мобильное приложение.

Об этом пишут факты ICTV.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Государство предлагает субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), вынужденных покинуть свои дома. Эта программа позволяет частично компенсировать стоимость аренды тем, кто не может вернуться домой из-за боевых действий, разрушений или оккупации, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Субсидия назначается ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий или зон боевых действий (или чье жилье разрушено) и не владеют собственным жилищем в безопасных регионах.

Кроме того, заявитель должен арендовать жилье (или искать его) и тратить на аренду более 20% своих доходов, а также не получать компенсацию по программе Прихисток и не быть родственником арендодателя.

Эта субсидия распространяется не только на ВПЛ, но и на такие категории, как детские дома семейного типа и приемные семьи.

Чтобы оформить субсидию на аренду жилья, необходимо сначала подписать с собственником помещения официальный договор аренды (по собственному или стандартному образцу со всеми необходимыми данными) и заявление о предоставлении субсидии.

После этого следует подать документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично, так и онлайн.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от трех ключевых факторов: дохода вашей семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды жилья в вашем регионе.

В течение 10 дней Пенсионный фонд Украины уведомит свое решение: назначение субсидии (с указанием размера), необходимость корректировки данных, или отказ с детальным обоснованием причин.

Жилищные субсидии-2026

Государство оказывает адресную социальную помощь в форме жилищной субсидии тем, кто нуждается в финансовой поддержке для оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

В эти расходы входят коммунальные услуги, плата за управление домом, а также покупка твердого, жидкого печного топлива или сжиженного газа при необходимости.

Программа жилищных субсидий начала действовать в 1995 году как механизм помощи уязвимым категориям населения с оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Эта программа постоянно совершенствуется, адаптируя ее к современным вызовам.

На сегодняшний день жилищные субсидии от государства покрывают расходы на:

установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета;

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, которые предоставляются в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;



управление многоквартирным домом;



поставка и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, управление бытовыми отходами;



покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.



Субсидия на покупку твердого и жидкого печного топлива предоставляется раз в год.

Она назначается только домохозяйствам, которые не используют централизованное отопление, а также природный газ или электроэнергию для индивидуального обогрева.

Обратиться за жилищной субсидией может любой гражданин, нуждающийся в государственной помощи.

Как податься на субсидии-2026

Если человек имеет право на субсидию, но еще не подавал документы, то он может это сделать одним из трех удобных способов:

онлайн — обратиться через веб-портал или мобильное приложение Пенсионный фонд Украины;

лично — посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;



по почте — отправить необходимые документы в адрес территориального органа ПФУ.



Информацию о начисленных субсидиях можно просмотреть в вашем личном кабинете на онлайн-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе Моя субсидия.

