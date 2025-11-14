Пенсионный фонд показал размер субсидии на отопительный сезон 2025/26 годов
Размер субсидии за октябрь определен с учетом стоимости услуги по отоплению жилья — индивидуального газового или электрического, а также централизованного теплоснабжения.
Об этом пишет Пенсионный фонд.
Расчет включает период с 16 октября (16 дней).
С информацией о начисленных субсидиях можно ознакомиться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».
Читайте также
Если человек имеет право на получение жилищной субсидии, но еще не обращался за ее назначением, это можно сделать одним из следующих способов:
- онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины»;
- лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- почтой — по адресу соответствующего территориального органа Фонда.
Напомним, что в случае предоставления документов до 30 ноября жилищная субсидия назначается с начала отопительного периода.
Читайте также
Если обращение будет подано после этой даты — с месяца подачи документов.
Напомним, ВПЛ имеют право обратиться за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания и независимо от места регистрации. Наличие договора аренды жилья — необязательно.
Поделиться новостью
Также по теме
Заем на 140 млрд евро под угрозой. Когда Украина может остаться без средств
В правительстве объяснили, как планируют усилить контроль над госпредприятиями
Пенсионный фонд показал размер субсидии на отопительный сезон 2025/26 годов
Трудоустройство лиц с инвалидностью: какие изменения с января 2026 года (размер штрафов)
Новые правила для определения критически важных предприятий
МВФ анонсировал начало работы над новой программой для Украины