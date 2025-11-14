Пенсионный фонд показал размер субсидии на отопительный сезон 2025/26 годов Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Пенсионный фонд показал размер субсидии на отопительный сезон 2025/26 годов

Размер субсидии за октябрь определен с учетом стоимости услуги по отоплению жилья — индивидуального газового или электрического, а также централизованного теплоснабжения.

Об этом пишет Пенсионный фонд.

Расчет включает период с 16 октября (16 дней).

С информацией о начисленных субсидиях можно ознакомиться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Читайте также Кому пересмотрят размер субсидии на зиму

Если человек имеет право на получение жилищной субсидии, но еще не обращался за ее назначением, это можно сделать одним из следующих способов:

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины»;

лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

почтой — по адресу соответствующего территориального органа Фонда.

Напомним, что в случае предоставления документов до 30 ноября жилищная субсидия назначается с начала отопительного периода.

Читайте также Субсидии для ВПЛ — кто имеет право и как оформить

Если обращение будет подано после этой даты — с месяца подачи документов.

Напомним, ВПЛ имеют право обратиться за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания и независимо от места регистрации. Наличие договора аренды жилья — необязательно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.