Главные европейские партнеры Украины по торговле (инфографика)

Украина за восемь месяцев этого года импортировала товаров на общую сумму 52,6 млрд долларов, а экспортировала — на 26,4 млрд. Чаще всего украинцы покупали товары в Польше, Германии и Италии. Эти же страны лидируют в перечне тех, кому Украина продавала собственные товары и продукцию.
«Слово и дело» рассказывает, как Украина торговала со странами Европы в этом году.

Крупнейшие торговые партнеры

По данным Таможенной службы, самым активным торговым партнером Украины среди европейских стран является Польша.
За восемь месяцев этого года Украина экспортировала в Польшу товаров на 3 млрд 263,8 млн долларов. При этом объем импорта из Польши был значительно больше — 5 млрд 014,4 млн долларов.
На втором месте среди стран-эспортеров следует Германия: с начала текущего года Украина продала товаров на 1 млрд 529,7 млн долларов. Импорт из Германии составил 4 млрд 239,8 млн долларов.
Экспорт в Италию за восемь месяцев года достиг отметки в 1 млрд 417,4 млн, Нидерландов — 1 млрд 284,5 млн, Испании — 1 млрд 203,9 млн.
Румыния в текущем году приобрела украинских товаров на 929,9 млн долларов, Венгрия — на 870,1 млн, Молдова — 732,2 млн, Болгария — 687,5 млн, Чехия — 640,7 млн, Франция — на 513,8 млн, Британия — 414,4 млн. Минимальный экспорт был в Исландию — на 1,8 млн.
В этом году Украина не отправила ни одного товара в рф и беларусь.
Кроме Польши, Украина в 2025 году больше импортировала товаров из Германии — на 4 млрд 239,8 млн долларов. Далее в рейтинге стран-импортеров — Италия (1 млрд 665,7 млн ​​долларов).
Из Чехии было импортировано товаров на 1 млрд 513,8 млн, Словакии — 1 млрд 451,8 млн долларов. Из Франции — 1 млрд 323,8 млн, Великобритании — 944,3 млн.
Приблизительно одинаковый объем импорта Украина имела со Швейцарией, Испанией, Швецией, Австрией, Бельгией.
Минимальный объем импорта был из Мальты (6,5 млн долларов) и беларуси (3 млн долларов).
