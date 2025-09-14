0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В августе импорт в Украину вырос на 35%: что ввозили больше всего

Казна и Политика
39
В августе импорт в Украину вырос на 35%: что ввозили больше всего
В августе импорт в Украину вырос на 35%: что ввозили больше всего
В августе 2025 года на таможенную территорию Украины ввезено 3,75 млн тонн иностранных товаров, что на 34,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Читайте также
Основными драйверами роста стали нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяные газы и каменный уголь.
В августе импорт в Украину вырос на 35%: что ввозили больше всего
Так, несмотря на незначительное снижение объемов импорта нефтепродуктов с 849 тыс. тонн в августе прошлого года до 836,1 тыс. т в августе этого года, поступления выросли на 3,42 млрд грн благодаря повышению акцизных ставок.
Импорт авто вырос с 37,2 тыс. т до 56,9 тыс. т, что обеспечило более 1 млрд грн дополнительных поступлений.
Читайте также
Импорт нефтяных газов вырос с 124,3 тыс. т до 128,1 тыс. т (+0,94 млрд грн).
Ввоз каменного угля и антрацита увеличился втрое — с 141,9 тыс. т до 440,6 тыс. т (+0,51 млрд грн).
В августе импорт в Украину вырос на 35%: что ввозили больше всего
В целом в бюджет перечислено 61,86 млрд грн таможенных платежей, что на 10,74 млрд грн больше, чем в прошлом году. В долларовом эквиваленте это 1,51 млрд долл., или на 15,8% больше по сравнению с августом 2024 года.
В то же время в ведомстве отметили, что на показатели негативно повлияли ниже «бюджетного» валютный курс и рост объемов льгот по уплате таможенных платежей.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems