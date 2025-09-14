В августе импорт в Украину вырос на 35%: что ввозили больше всего
В августе 2025 года на таможенную территорию Украины ввезено 3,75 млн тонн иностранных товаров, что на 34,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Основными драйверами роста стали нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяные газы и каменный уголь.
Так, несмотря на незначительное снижение объемов импорта нефтепродуктов с 849 тыс. тонн в августе прошлого года до 836,1 тыс. т в августе этого года, поступления выросли на 3,42 млрд грн благодаря повышению акцизных ставок.
Импорт авто вырос с 37,2 тыс. т до 56,9 тыс. т, что обеспечило более 1 млрд грн дополнительных поступлений.
Читайте также
Импорт нефтяных газов вырос с 124,3 тыс. т до 128,1 тыс. т (+0,94 млрд грн).
Ввоз каменного угля и антрацита увеличился втрое — с 141,9 тыс. т до 440,6 тыс. т (+0,51 млрд грн).
В целом в бюджет перечислено 61,86 млрд грн таможенных платежей, что на 10,74 млрд грн больше, чем в прошлом году. В долларовом эквиваленте это 1,51 млрд долл., или на 15,8% больше по сравнению с августом 2024 года.
В то же время в ведомстве отметили, что на показатели негативно повлияли ниже «бюджетного» валютный курс и рост объемов льгот по уплате таможенных платежей.
Поделиться новостью
Также по теме
Доходность годовых депозитов впервые с начала года превысила инфляцию (инфографика)
В августе импорт в Украину вырос на 35%: что ввозили больше всего
Аналитики снизили прогноз роста ВВП Украины на 2025−2026 годы
Количество небанковских финучреждений в августе уменьшилось — обзор НБУ
184 млрд грн экономии: как «Дія» сэкономила средства украинцам и государству
Из Ужгорода отправились первые поезда в ЕС по новой евроколее