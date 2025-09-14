0 800 307 555
Доходность годовых депозитов впервые с начала года превысила инфляцию (инфографика)

Казна и Политика
5
По данным Госстата, в августе инфляция продолжила сокращаться до 13,2% в годовом исчислении против 14,1% в июле. Два месяца подряд — июль и август — потребительские цены снижались на 0,2% м/м.
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.
Больше всего за прошлый месяц подешевели овощи (-12,7%) и фрукты (-10.2%), а также обувь (-3,9%) и одежда (-2,7%).
Цены выросли на яйца (+2,3%) и мясо (+2%).
В среднем продукты питания и безалкогольные напитки подешевели (-0,8%).
Специалисты отмечают, что несмотря на то, что НБУ прогнозирует достижение цели инфляции г/г в 5% не ранее 2027 года, уже сейчас ставка по 1-летним депозитам вновь перекрывает годовую инфляцию (впервые с начала года).
Напомним, в Нацбанке прогнозируют, что в следующие месяцы ожидается сохранение тенденции к снижению инфляции. Этому будут способствовать, прежде всего, дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка.
По материалам:
Finance.ua
