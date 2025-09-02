Украина за полгода израсходовала на импорт энергоресурсов $4,86 млрд, в 40 раз больше, чем заработала на экспорте — Finance.ua

Украина за полгода израсходовала на импорт энергоресурсов $4,86 млрд, в 40 раз больше, чем заработала на экспорте Сегодня 07:09 — Энергетика

Украина за полгода израсходовала на импорт энергоресурсов $4,86 млрд, в 40 раз больше, чем заработала на экспорте

Украина в январе-июне 2025 года импортировала энергоресурсы на $4,86 млрд, что в 40 раз превысило доходы от их экспорта ($0,12 млрд).

Об этом сообщил аналитический центр DIXI Group со ссылкой на ресурс Energy Map в понедельник.

«Для сравнения: в довоенном 2021 году на каждый доллар экспорта энергоресурсов приходилось $19 импорта, а сальдо торговли в годовом измерении составляло -$14,15 млрд. В первом полугодии 2025 года разрыв увеличился — на каждый доллар экспорта приходится уже $40 импорта, а сальдо торговли составило $4,74 млрд», — отметили в центре.

Как пояснили в DIXI Group, долгая война и систематические удары рф по энергетической инфраструктуре продолжают влиять на баланс внешней торговли энергоресурсами. В 2024 году атаки на объекты генерации и ключевые узлы передачи заставляли наращивать импорт электроэнергии.

В 2025 году спрос на импорт снизился, однако цены оставались высокими из-за ограниченных внутренних резервов и европейской конъюнктуры. Одновременно удары по газовой инфраструктуре повлекли за собой резкое падение собственной добычи в 2025 году, что заставило активнее отбирать газ из подземных хранилищ, а во избежание отключений — срочно увеличить импорт.

Дополнительно правительство продолжает ограничивать экспорт: сохраняется нулевая квота на газ украинского происхождения, а также установлены лимиты на продажу коксующегося угля (1,3 млн тонн) и мазута (0,4 млн тонн).

По данным центра, в январе-июне 2025 г. импорт формировался преимущественно за счет нефти и нефтепродуктов (кроме сырых), обеспечивших 57,9% расходов, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов, на которые пришлось 23,6%. Каменный уголь составил 9,5% импорта и электроэнергия — 5,7%. Остальные десять групп энергоресурсов, включая кокс, битум, торф, смолы, масла и другие продукты нефтепереработки, составили всего до 3,3% общих затрат на импорт.

Закупка нефти и нефтепродуктов не сырых, включающая дизельное топливо, бензины, масла и другие продукты переработки, в денежном измерении сократилась на 16,6% ($0,56 млрд) по сравнению с первым полугодием 2024 года и составила $2,82 млрд. В общей сложности было импортировано 3,49 млн тонн нефтепродуктов, основными поставщиками стали Польша (15,3% общего объема), Греция (13,6%), Турция (12,2%), Литва (11,9%) и США (10,7%).

В то же время расходы на импорт нефтяных газов — прежде всего природного газа, а также пропана, бутана и других углеводородов — резко возросли. За шесть месяцев Украина потратила на них $1,15 млрд, что почти в четыре раза больше, чем в первом полугодии 2024 года. Объемы импорта составили 1,64 млн тонн.

Больше всего газа поступало из Швейцарии (30,3% объема), Венгрии (20,3%) и Польши (10,0%). Остальные 26 стран вместе обеспечивали небольшие доли, каждая не превышала 10%.

На каменный уголь Украина потратила $0,46 млрд против $0,21 млрд годом ранее, увеличив закупки почти вдвое: с 1,06 млн тонн до 1,98 млн тонн. В 2025 году импорт угля происходил из 11 стран, больше всего из США (38,6%), Австралии (27,9%), Польши (12,7%) и Чехии (11,3%).

Расходы на закупку электроэнергии в январе-июне выросли на 48% и составили $0,28 млрд против $0,19 млрд год назад, что свидетельствует о росте цены импортируемой э/э при снижении физических объемов. Наибольшее количество ресурса Украина покупала у Венгрии (32,3% расходов), Словакии (22,7%) и Польши (17,0%).

В структуре экспорта за первое полугодие основу поступлений составила электроэнергия — $75,1 млн, или 61,4% общего объема. Выручка от продажи нефти и нефтепродуктов (кроме сырых) составила $22,2 млн (18,1%) и смол угольных и торфяных — $15,0 млн (12,3%). Остальные топливно-энергетические товары, такие как торф, смолы, кокс, пек, газы нефтяные, битуминозные смеси и другие продукты нефтепереработки вместе принесли Украине $10,1 млн — 8,2% всех поступлений.

