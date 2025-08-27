Reuters подсчитало, сколько мощностей нефтепереработки потеряла рф после украинских атак — Finance.ua

Reuters подсчитало, сколько мощностей нефтепереработки потеряла рф после украинских атак
Украинские атаки дронами по 10 нефтеперерабатывающим заводам рф вывели из строя не менее 17% мощностей российской нефтепереработки — это эквивалентно 1,1 миллиона баррелей в день.
Это подсчитало агентство Reuters.
По словам старшего научного сотрудника Carnegie Russia Eurasia Center и бывшего топ-менеджера «Газпром нефти» Сергея Вакуленко, пораженные НПЗ потеряли лишь часть мощностей, но даже это может создать проблемы с внутренними поставками горючего.
За последний месяц Украина атаковала Волгоградский НПЗ «Лукойл», Рязанский НПЗ «Роснефти», Новошахтинский НПЗ и ряд предприятий в Ростовской, Самарской, Саратовской областях и Краснодарском крае.
Атаки нарушили работу российских НПЗ и экспорт нефти, привели к дефициту бензина в отдельных регионах россии. Удары пришлись на период пикового спроса на бензин в россии со стороны туристов и аграриев.
Reuters пишет, что еще до массированных атак, в июле, россия ограничила экспорт бензина из-за резкого роста внутреннего спроса. Так возник дефицит горючего на части оккупированных украинских территорий, в южных регионах россии и даже на Дальнем Востоке. Водители вынуждены были переходить на более дорогие марки топлива из-за нехватки привычного А-95. К примеру, во Владивостоке журналист Reuters зафиксировал длинные очереди автомобилей на заправках. Местные власти объяснили это сезонным наплывом туристов.
