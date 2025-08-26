К отопительному сезону Украина готова уже на 70% - Кулеба — Finance.ua

К отопительному сезону Украина готова уже на 70% - Кулеба Сегодня 08:26 — Энергетика

К отопительному сезону Украина готова уже на 70% - Кулеба

Подготовка к отопительному сезону продолжается по графику: по основным секторам готовность составляет более 70%.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Подготовку к новому сезону начали еще весной, сразу после завершения прошлой зимы. Сегодня страна готова более чем на 70% по основным секторам. Это плановые показатели, соответствующие графику подготовки. Работы продолжаются, и до начала сезона мы завершим все необходимые мероприятия», — подчеркнул Кулеба.

Так, уже 71% жилых домов (103 тыс. из 145 тыс.) готовы к сезону 2025/2026 годов. В частности, в более чем 7 тыс. домов отремонтированы крыши, в 16 ​​тыс. — системы теплоснабжения, в 21 тыс. — водоснабжения, в 18 тыс. — электросети.

Также подготовлены к зиме 19,5 тыс. из 25 тыс. учреждений социальной сферы: более 7 тыс. детсадов, 9 тыс. учебных заведений, почти 3 тыс. больниц.

Что касается системы водоснабжения и водоотведения, то подготовлено более 1200 км водопроводных сетей и более 200 км канализационных. Готовы и работают 2,5 тыс. насосных станций водоснабжения, более 1,6 тыс. канализационных, более 7,5 тыс. скважин. На случай отключений электроэнергии насосные станции снабжены генераторами и топливом.

Готовятся к зиме 17,5 тыс. котельных, на 13 тыс. из которых работы уже завершены: заменено 238 котлов, более 200 — отремонтировано. Подготовлены около 13 тыс. км тепловых сетей.

«Для котельных уже есть 90 тыс. т угля, 85 тыс. т жидкого топлива, 585 тыс. кубов дров, 32 тыс. т пеллет. На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 2,4 млн тонн угля. В подземных хранилищах газа — почти 11 млрд кубометров», — добавил Кулеба.

Отдельно он отметил, что в Украине уже работает 189 когенерационных установок. Доноры подтвердили поставки еще 551.

«Это четвёртый отопительный сезон в условиях полномасштабного вторжения. В Украине повреждена или разрушена россией почти тысяча объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Более половины этих объектов уже восстановлены. Мы готовимся ко всем возможным сценариям, чтобы обеспечить постоянное прохождение отопительного сезона», — отметил вице-премьер-министр.

