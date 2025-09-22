Правительство планирует изменить подходы к оплате труда работников соцсферы на прифронтовых территориях Сегодня 08:36 — Казна и Политика

Правительство планирует изменить подходы к оплате труда работников соцсферы на прифронтовых территориях

В последующие недели правительство запустит второй этап поддержки прифронтовых территорий, который предусматривает изменение подхода к оплате труда работников социальной сферы, в частности для врачей и учителей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Читайте также 79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам

«Мы действительно уделяем особое внимание прифронтовым территориям. Есть уже ряд мер, о которых сегодня говорил министр финансов, для стимулирования поддержки бизнеса в таких регионах, что касается и бронирования, льготных кредитов и грантов на производство, которые имеют особенности именно для прифронтовых территорий. Это был только первый этап поддержки прифронтовых регионов. Второй тоже будет у нас в последующие недели. Прежде всего он будет касаться изменения подхода к оплате труда работников социальной сферы. Мы ведь все понимаем риски, а также нагрузки и условия, в которых работают наши врачи, учителя», — сказала она.

Свириденко отметила, что правительство будет инициировать ряд законов в этой области, и призвала Верховную Раду к их поддержке.

Премьер-министр добавила, что правительство также планирует пересмотреть перечень прифронтовых территорий, «для того чтобы территории, действительно находящиеся в зоне боевых действий или потенциальных боевых действий, все могли воспользоваться теми льготами и возможностями, которые правительство будет предлагать».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.