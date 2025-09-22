0 800 307 555
Правительство планирует изменить подходы к оплате труда работников соцсферы на прифронтовых территориях

Казна и Политика
Правительство планирует изменить подходы к оплате труда работников соцсферы на прифронтовых территориях
В последующие недели правительство запустит второй этап поддержки прифронтовых территорий, который предусматривает изменение подхода к оплате труда работников социальной сферы, в частности для врачей и учителей.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте.
«Мы действительно уделяем особое внимание прифронтовым территориям. Есть уже ряд мер, о которых сегодня говорил министр финансов, для стимулирования поддержки бизнеса в таких регионах, что касается и бронирования, льготных кредитов и грантов на производство, которые имеют особенности именно для прифронтовых территорий. Это был только первый этап поддержки прифронтовых регионов. Второй тоже будет у нас в последующие недели. Прежде всего он будет касаться изменения подхода к оплате труда работников социальной сферы. Мы ведь все понимаем риски, а также нагрузки и условия, в которых работают наши врачи, учителя», — сказала она.
Свириденко отметила, что правительство будет инициировать ряд законов в этой области, и призвала Верховную Раду к их поддержке.
Премьер-министр добавила, что правительство также планирует пересмотреть перечень прифронтовых территорий, «для того чтобы территории, действительно находящиеся в зоне боевых действий или потенциальных боевых действий, все могли воспользоваться теми льготами и возможностями, которые правительство будет предлагать».
