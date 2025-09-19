79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам Сегодня 17:17 — Личные финансы

79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам

В первой половине 2025 года 79% украинских агрокомпаний уже повысили оклады и расценки для персонала растениеводства и животноводства. Еще 21% планируют сделать это до конца года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Agrohub , проведенного в июле.

Агрономическая служба демонстрирует самые высокие темпы роста доходов среди ключевых категорий персонала: 81% компаний подняли оклады агрономам на 15−25%.

В инженерной службе большинство (среди 54% компаний) повышений заработной платы произошли в пределах до 20%, среди 18% компаний доходы выросли более чем на 25% и еще среди 18% — доходы остались без изменений.

Похожий баланс наблюдается и среди персонала элеваторов, где подходы компаний отличаются от умеренных индексаций до полного отсутствия изменений.

В земельной службе преобладают индексации до 15% (63% компаний), 27% увеличили доходы до 20−25%, а еще 18% прибавили к зарплатам 25%+.

Животноводство и комбинированная оплата

Среди компаний, уже повысивших доходы работников в 2025 году, 55% имеют направление животноводства. Динамика разная:

молочное и мясное скотоводство: повышение 15−20%;

свиноводство: изменения практически не зафиксированы.

Для персонала на комбинированной форме оплаты (фиксированная + сдельная часть) наиболее активный рост доходов:

механизаторы — более 25%;

водители — до 20%;

работники элеваторов — до 15%.

Сдельные расценки выросли на 10−20% для механизаторов и водителей и до 15% для персонала элеваторов.

Причины повышения зарплат

Большинство компаний поднимали зарплаты с апреля 2025 года. Ключевые причины:

выравнивание оплаты по рыночным показателям;

конкуренция за кадры;

инфляционные ожидания;

лучше, чем прогнозировалось, финансовые результаты сезона.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен. Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен;

бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и обретает способы уменьшения кадрового дефицита. Острота дефицита кадров в Украине снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема по-прежнему актуальна. Одним из главных факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало большее участие населения на рынке труда.

