0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам

Личные финансы
39
79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам
79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам
В первой половине 2025 года 79% украинских агрокомпаний уже повысили оклады и расценки для персонала растениеводства и животноводства. Еще 21% планируют сделать это до конца года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Agrohub, проведенного в июле.
Агрономическая служба демонстрирует самые высокие темпы роста доходов среди ключевых категорий персонала: 81% компаний подняли оклады агрономам на 15−25%.
79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам
В инженерной службе большинство (среди 54% компаний) повышений заработной платы произошли в пределах до 20%, среди 18% компаний доходы выросли более чем на 25% и еще среди 18% — доходы остались без изменений.
79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам
Похожий баланс наблюдается и среди персонала элеваторов, где подходы компаний отличаются от умеренных индексаций до полного отсутствия изменений.
79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам
В земельной службе преобладают индексации до 15% (63% компаний), 27% увеличили доходы до 20−25%, а еще 18% прибавили к зарплатам 25%+.
79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам

Животноводство и комбинированная оплата

Среди компаний, уже повысивших доходы работников в 2025 году, 55% имеют направление животноводства. Динамика разная:
  • молочное и мясное скотоводство: повышение 15−20%;
  • свиноводство: изменения практически не зафиксированы.
Для персонала на комбинированной форме оплаты (фиксированная + сдельная часть) наиболее активный рост доходов:
  • механизаторы — более 25%;
  • водители — до 20%;
  • работники элеваторов — до 15%.
Сдельные расценки выросли на 10−20% для механизаторов и водителей и до 15% для персонала элеваторов.

Причины повышения зарплат

Большинство компаний поднимали зарплаты с апреля 2025 года. Ключевые причины:
  • выравнивание оплаты по рыночным показателям;
  • конкуренция за кадры;
  • инфляционные ожидания;
  • лучше, чем прогнозировалось, финансовые результаты сезона.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен. Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен;
  • бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и обретает способы уменьшения кадрового дефицита. Острота дефицита кадров в Украине снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема по-прежнему актуальна. Одним из главных факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало большее участие населения на рынке труда.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems