79% агрокомпаний уже подняли зарплаты своим работникам
В первой половине 2025 года 79% украинских агрокомпаний уже повысили оклады и расценки для персонала растениеводства и животноводства. Еще 21% планируют сделать это до конца года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Agrohub, проведенного в июле.
Агрономическая служба демонстрирует самые высокие темпы роста доходов среди ключевых категорий персонала: 81% компаний подняли оклады агрономам на 15−25%.
В инженерной службе большинство (среди 54% компаний) повышений заработной платы произошли в пределах до 20%, среди 18% компаний доходы выросли более чем на 25% и еще среди 18% — доходы остались без изменений.
Похожий баланс наблюдается и среди персонала элеваторов, где подходы компаний отличаются от умеренных индексаций до полного отсутствия изменений.
В земельной службе преобладают индексации до 15% (63% компаний), 27% увеличили доходы до 20−25%, а еще 18% прибавили к зарплатам 25%+.
Животноводство и комбинированная оплата
Среди компаний, уже повысивших доходы работников в 2025 году, 55% имеют направление животноводства. Динамика разная:
- молочное и мясное скотоводство: повышение 15−20%;
- свиноводство: изменения практически не зафиксированы.
Для персонала на комбинированной форме оплаты (фиксированная + сдельная часть) наиболее активный рост доходов:
- механизаторы — более 25%;
- водители — до 20%;
- работники элеваторов — до 15%.
Сдельные расценки выросли на 10−20% для механизаторов и водителей и до 15% для персонала элеваторов.
Причины повышения зарплат
Большинство компаний поднимали зарплаты с апреля 2025 года. Ключевые причины:
- выравнивание оплаты по рыночным показателям;
- конкуренция за кадры;
- инфляционные ожидания;
- лучше, чем прогнозировалось, финансовые результаты сезона.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен. Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен;
- бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и обретает способы уменьшения кадрового дефицита. Острота дефицита кадров в Украине снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема по-прежнему актуальна. Одним из главных факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало большее участие населения на рынке труда.
