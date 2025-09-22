В Украине рассматривают новую систему определения прожиточного минимума Сегодня 10:05 — Казна и Политика

В Украине рассматривают новую систему определения прожиточного минимума

В Верховной Раде рассматривают законопроекты, предусматривающие возврат прожиточному минимуму его первичного социального значения и установление его на уровне фактической потребительской корзины.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«В настоящее время в Верховной Раде рассматриваются проекты законов, которые позволят нам установить прожиточный минимум на уровне фактического», — отметил министр.

Что предлагают законопроекты

Сейчас прожиточный минимум используется как расчетная величина для многих выплат, что не соответствует его социальному назначению.

Законопроекты № 13466, 13467, 13468 и 13469 предусматривают введение базовой величины как условной денежной единицы без социальной нагрузки. Это должно позволить повысить размер прожиточного минимума и приблизить его к фактическим показателям.

«До принятия этой инициативы мы не можем осуществить пересмотр прожиточного минимума, ведь он создаст значительное давление на бюджеты социальных фондов и другие бюджеты», — подчеркнул Улютин.

Напомним, 15 сентября правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета на 2026 год. В нем предлагается с 1 января 2026 года установить прожиточный минимум:

на одного человека — 3209 грн;

для трудоспособных — 3328 грн;

для нетрудоспособных — 2595 грн.

Постановление правительства № 774 от 27 июня 2025 года свидетельствует , что в Кабмине рассматривают возможность повышения прожиточного минимума в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. Такие данные указываются в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы. С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет 2920 гривен. В последующие годы его планировали повысить так:

в 2026 году на 8,6%, до 3171 грн;

в 2027 году на 5,9%, до 3358 грн;

в 2028 году на 5,3%, до 3536 грн.

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ранее заявлял , что прожиточный минимум в Украине нужно увеличивать, а потребительскую корзину — пересмотреть.

«Есть большие ограничения в средствах, ведь за счет помощи партнеров мы финансируем все наши социальные программы. За свои деньги мы финансируем только оборонку. Однако перераспределение этих средств должно быть более понятным. Вопросы низких пенсий и прожиточного минимума взаимосвязаны между собой. Прожиточный минимум был введен в 1999 году соответствующим законом, это Конституционная категория. И к прожиточному минимуму сейчас привязаны 150 всевозможных выплат. Это от выплат социальной помощи, минимальной пенсии, до денежного содержания должностных лиц и служащих, штрафов. И когда ты трогаешь прожиточный минимум, это цепляет за собой целый каскад последствий в виде тех или иных расходов из бюджета», — сказал депутат.

