Кабмин поддерживает реформы в социальной сфере: прожиточный минимум и прочее — Finance.ua

Кабмин поддерживает реформы в социальной сфере: прожиточный минимум и прочее Сегодня 15:00

Кабмин поддерживает реформы в социальной сфере: прожиточный минимум и прочее

Кабинет министров поддерживает большие реформы в социальной сфере. Одним из направлений будет изменение подходов к прожиточному минимуму.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады, которую ведет нардеп Алексей Гончаренко.

«Мы получили пакет законов. Обстоятельные изменения, мы их изучаем, буквально вчера с ними знакомился, обсуждаем», — сказал он, отвечая о законопроектах депутатов, которые предусматривают повышение прожиточного минимума, которое правительство заморозило на три года.

По его словам, «на эту реформу нужно идти».

«И не только эту реформу, и еще несколько социальных реформ мы должны зайти вместе и проголосовать соответствующее законодательство», — сообщил премьер.

Напомним, Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума на 2025−2027 годы.

Он является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

Кроме того, правительство заморозило на этот период минимальную зарплату. В 2025—2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году, пояснили в правительстве.

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