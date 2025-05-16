Кабмин поддерживает реформы в социальной сфере: прожиточный минимум и прочее — Finance.ua
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Кабмин поддерживает реформы в социальной сфере: прожиточный минимум и прочее

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Кабмин поддерживает реформы в социальной сфере: прожиточный минимум и прочее
Кабмин поддерживает реформы в социальной сфере: прожиточный минимум и прочее
Кабинет министров поддерживает большие реформы в социальной сфере. Одним из направлений будет изменение подходов к прожиточному минимуму.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады, которую ведет нардеп Алексей Гончаренко.
«Мы получили пакет законов. Обстоятельные изменения, мы их изучаем, буквально вчера с ними знакомился, обсуждаем», — сказал он, отвечая о законопроектах депутатов, которые предусматривают повышение прожиточного минимума, которое правительство заморозило на три года.
По его словам, «на эту реформу нужно идти».
«И не только эту реформу, и еще несколько социальных реформ мы должны зайти вместе и проголосовать соответствующее законодательство», — сообщил премьер.
Напомним, Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума на 2025−2027 годы.
Он является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.
Кроме того, правительство заморозило на этот период минимальную зарплату. В 2025—2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году, пояснили в правительстве.
По материалам:
РБК-Україна
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