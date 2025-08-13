Фактичний прожитковий мінімум утричі більший за офіційний — Finance.ua

Фактичний прожитковий мінімум утричі більший за офіційний Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Фактичний прожитковий мінімум утричі більший за офіційний

Прожитковий мінімум в Україні потрібно збільшувати, а споживчий кошик — переглянути.

Про це в інтерв’ю Українським Новинам заявив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ситуацію необхідно змінювати. Так, ми розуміємо, що є великі обмеження в коштах, адже за рахунок допомоги партнерів ми фінансуємо всі наші соціальні програми. За свої гроші ми фінансуємо лише оборонку. Проте перерозподіл цих коштів має бути більш зрозумілим. Питання низьких пенсій та прожиткового мінімуму взаємопов’язані між собою. Прожитковий мінімум був введений в 1999-му році відповідним законом, це Конституційна категорія. І до прожиткового мінімуму зараз прив’язані 150 різноманітних виплат. Це від виплат соціальної допомоги, мінімальної пенсії, до грошового утримання посадовців та різноманітних службовців, штрафів. І коли ти чіпаєш прожитковий мінімум, то це чіпляє за собою цілий каскад наслідків у вигляді тих чи інших видатків з бюджету», — сказав депутат.

За його словами, для початку потрібно відв’язати від прожиткового мінімуму невластиві для нього виплати. Це означає, що зарплати суддів, прокурорів повинні платитись без прив’язки до прожиткового мінімуму.

Окрім того, потрібно переглянути споживчий кошик, за яким формується фактичний прожитковий мінімум.

«Адже ми маємо номінальний прожитковий мінімум в бюджеті — він неадекватний реаліям. І є прожитковий мінімум, який в 3,5 рази більший — так званий фактичний, який формується відповідно до споживчого кошику. Споживчий кошик — це така категорія, яка обраховується за стандартами середини 90-х років. З чого ми бачимо, що демісезонна куртка для підлітка має служити 3 роки, одні плавки — 5 років. Це якісь просто дикі цифри, і важко уявити, що так можна жити», — додав Гетманцев.

Після перегляду складу споживчого кошику або методики його розрахунку необхідно сказати правду людям — яким є прожитковий мінімум в країні.

«Також ми повинні дати людям конкретний графік приведення стандартів до реального прожиткового мінімуму. І цей мінімум повинен реально співвідноситися з неоподатковуваним мінімумом, мінімальною зарплатою і мінімальною пенсією. Це повинна бути одна категорія. Бо у багатьох європейських країнах немає такого поняття, а є лише мінімальна зарплата», — розповів депутат.

Він зазначив, що фінансування можна забезпечити за рахунок детінізації економіки, оскільки в тіні перебуває до 900 млрд грн, які щороку не надходять до бюджету. При цьому на всі соціальні програми Україна витрачає близько 420 млрд грн.

