Украина получила очередной транш от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

Украина получила 2,3 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«В Государственный бюджет Украины поступило 2,3 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта», — говорится в сообщении.

Для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина успешно выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в четвертом транше.

Это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента.

Куда направят средства

Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

«Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны. Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению к членству в Европейском Союзе», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

О программе Ukraine Facility

Программа поддержки Украины Ukraine Facility была начата в 2024 году сроком на четыре года. Всего с 2024 года в государственный бюджет уже поступило более 26,7 млрд евро, из которых в 2025 году — более 10,6 млрд евро.

Общий объем финансирования, предусмотренный инструментом для Украины, составляет около 50 млрд евро.

Европейский Союз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины — 70,7 млрд евро с февраля 2022 года. Только в 2025 году Украина получила более 28,7 млрд евро финансовой помощи от ЕС.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026−27 годы. Механизм будет работать по принципу «репарационного кредита»: Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как россия выплатит репарации. К тому времени замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать денежные остатки для финансирования этого кредита.

Европейский Союз будет ежегодно платить около €3 млрд процентов по кредиту, предоставленному Украине для поддержки ее оборонного бюджета против россии.

