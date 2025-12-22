ЄС щороку платитиме €3 млрд відсотків за кредитом Україні Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Європейський Союз щороку сплачуватиме близько €3 млрд відсотків за кредитом, наданим Україні для підтримки її оборонного бюджету проти росії.

Про це повідомили високопосадовці Європейської комісії, передає Politico.

Раніше лідери ЄС погодилися залучити €90 млрд на наступні 2 роки під гарантії бюджету Євросоюзу.

Вартість запозичень

За оцінками Єврокомісії, з 2028 року ЄС щороку сплачуватиме близько €3 млрд відсотків, у 2027 році витрати на обслуговування боргу становитимуть близько €1 млрд.

Погашення кредиту для України передбачене лише після завершення війни та виплати росією репарацій. Такий сценарій наразі виглядає малоймовірним, тому ЄС може або постійно рефінансувати борг, або використати заморожені російські активи для його погашення.

Для цього знадобиться нове політичне рішення лідерів ЄС, оскільки Бельгія виступає проти використання таких активів. Більшість із них зберігаються у брюссельському фінансовому депозитарії Euroclear.

Цей кредит забезпечуватиме Україні фінансову підтримку протягом двох років, щоб покрити дефіцит бюджету у 71,7 мільярда євро та гарантувати безперервне фінансування військових та державних потреб.

Хто братиме участь у спільному борзі

Чехія, Угорщина та Словаччина не долучаться до розподілу боргового навантаження разом з іншими 24 країнами ЄС, але погодилися не блокувати фінансування України.

У межах компромісу Єврокомісія запропонує механізм так званої посиленої співпраці, який дасть 24 країнам правову основу для залучення спільного боргу.

Довідка Finance.ua:

у ніч на 19 грудня Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026−27 роки;

механізм працюватиме за принципом «репараційного кредиту»: Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як росія виплатить репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту.



