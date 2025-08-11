Рынок труда в прифронтовых регионах оживает: кого ищут и сколько платят — Finance.ua

Рынок труда в прифронтовых регионах оживает: кого ищут и сколько платят Сегодня 16:02 — Личные финансы

Рынок труда в прифронтовых регионах оживает: кого ищут и сколько платят

В июле 2025 года рынок труда прифронтовых регионов оживился. Количество вакансий выросло на 13% по сравнению с июлем 2024-го. Количество откликов от кандидатов выросло на 27%.

Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа

«Несмотря на близость к линии фронта, на рынке труда прифронтовых регионов наблюдаем положительную динамику: увеличивается количество объявлений о работе и откликов на них. Больше всего откликаются на те вакансии, которые востребованы и среди работодателей. Преимущественно это должности в сфере производства, строительства, логистики и торговли», — отмечает автор исследования.

На каких работников наибольший спрос

В июле 2024 и 2025 года на платформе зафиксировали больше всего объявлений в категории производства и рабочих специальностей.

комплектовальщики

сварщики;

мастера;

помощники на производстве.

На втором месте — продавцы. Также остаются популярными вакансии в логистике: грузчики и водители.

В 2025 году вырос спрос на кандидатов на службу в Силах обороны, на 352% больше объявлений, чем в прошлом году. Также на 20% возросла потребность в разнорабочих на строительстве и облицовщиках.

Где предлагают самые высокие заработные платы

Самая высокая медианнаяклик заработная плата в прифронтовых областях на службе в Силах обороны: 70 550 грн (на 0,8% больше, чем в июле прошлого года). Также в списке наиболее оплачиваемых:

стоматолог, 50 000 грн (+11%);

дальнобойщик, 50 000 грн (+25%);

сантехник, 43500 грн (+105%);

рихтовщик, 40 000 грн (+45%).

В общей сложности зарплаты выросли ориентировочно на 11% по сравнению с июлем 2024-го.

Есть ли спрос среди соискателей работы

Перечень вакансий, на которые наибольший спрос, не изменился с прошлого года. Однако наблюдается значительное увеличение количества откликов пользователей. В частности, на должности разнорабочего в строительстве (+21%), продавца (+32%), водителя (+41%).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12148 об особенностях кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения. Проект закона вводит механизмы, защищающие перед банками и лизингодателями предпринимателей и аграриев, которые из-за вооруженной агрессии россии потеряли возможность вести хозяйственную деятельность и не могут своевременно выполнять обязательства. Льгота распространяется на бизнес, имущество которого после начала полномасштабной войны оказалось в оккупации или в зоне боевых действий.

Как рассказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, программа «єОселя» продолжает играть ключевую роль в развитии ипотечного кредитования в Украине. Однако в прифронтовых областях программа работает плохо. Кое-где получить кредит чрезвычайно сложно или совсем невозможно.

