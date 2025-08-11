Рынок труда в прифронтовых регионах оживает: кого ищут и сколько платят — Finance.ua

Рынок труда в прифронтовых регионах оживает: кого ищут и сколько платят
В июле 2025 года рынок труда прифронтовых регионов оживился. Количество вакансий выросло на 13% по сравнению с июлем 2024-го. Количество откликов от кандидатов выросло на 27%.
Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа.
«Несмотря на близость к линии фронта, на рынке труда прифронтовых регионов наблюдаем положительную динамику: увеличивается количество объявлений о работе и откликов на них. Больше всего откликаются на те вакансии, которые востребованы и среди работодателей. Преимущественно это должности в сфере производства, строительства, логистики и торговли», — отмечает автор исследования.
На каких работников наибольший спрос
В июле 2024 и 2025 года на платформе зафиксировали больше всего объявлений в категории производства и рабочих специальностей.
- комплектовальщики
- сварщики;
- мастера;
- помощники на производстве.
На втором месте — продавцы. Также остаются популярными вакансии в логистике: грузчики и водители.
В 2025 году вырос спрос на кандидатов на службу в Силах обороны, на 352% больше объявлений, чем в прошлом году. Также на 20% возросла потребность в разнорабочих на строительстве и облицовщиках.
Где предлагают самые высокие заработные платы
Самая высокая медианнаяклик заработная плата в прифронтовых областях на службе в Силах обороны: 70 550 грн (на 0,8% больше, чем в июле прошлого года). Также в списке наиболее оплачиваемых:
- стоматолог, 50 000 грн (+11%);
- дальнобойщик, 50 000 грн (+25%);
- сантехник, 43500 грн (+105%);
- рихтовщик, 40 000 грн (+45%).
В общей сложности зарплаты выросли ориентировочно на 11% по сравнению с июлем 2024-го.
Есть ли спрос среди соискателей работы
Перечень вакансий, на которые наибольший спрос, не изменился с прошлого года. Однако наблюдается значительное увеличение количества откликов пользователей. В частности, на должности разнорабочего в строительстве (+21%), продавца (+32%), водителя (+41%).
