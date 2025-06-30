Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов — Finance.ua

Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов Сегодня 09:30

Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов

Бизнес на прифронтовых территориях сталкивается с большими вызовами и проблемами. Как ему помочь и поддержать в условиях военного положения — это стало предметом обсуждения на встрече в Харькове мэра города Игоря Терехова, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииила Гетманцева и бизнес-сообщества Харьковщины.

Об этом пишет Delo.ua.

Гетманцев напомнил, что общие потери только в прифронтовых областях составляют 182 млрд долларов, что составляет почти 31% общей суммы по стране.

Нардеп подчеркнул, что нынешняя поддержка прифронтовых территорий недостаточна. Именно поэтому он выступил с инициативой разработки «Программы поддержки (восстановления) территорий с высоким уровнем риска безопасности и мер по стимулированию их развития», которая была презентована на встрече.

Что предлагают

Для улучшения ситуации предлагается создание специального Фонда поддержки, миссия которого заключалась бы в поддержке экономической активности, инвестировании и создании рабочих мест на прифронтовых территориях с учетом факторов повышенной военной опасности.

Причем этот Фонд не подменяет собой уже созданные институции (Агентство восстановления и развития инфраструктуры, Фонд регионального развития, Фонд развития предпринимательства, в перспективе — Национальное учреждение развития), а дополняет их. Именно через специализацию деятельности на территориях, наиболее пострадавших и продолжающих функционировать в условиях высокого уровня риска безопасности.

Среди задач Фонда — участие в полном или частичном страховании военных рисков, участие в льготном кредитовании, предоставление грантов для создания или развития бизнеса и другие сопутствующие инструменты.

«Прифронтовые территории берут на себя основной удар агрессора. Поэтому мы обязаны предусмотреть для них преференции, создать все условия, чтобы бизнес там не прекращал работу. Будем динамично разрабатывать конкретные направления, чтобы создать специальный правовой, налоговый и экономический режимы для этих регионов», — отметил Гетманцев.

Діло По материалам:

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