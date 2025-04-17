19% нашей территории под оккупацией: правительство выделило более 3 млрд грн на поддержку прифронтовых общин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

19% нашей территории под оккупацией: правительство выделило более 3 млрд грн на поддержку прифронтовых общин

Казна и Политика
28
Сегодня 19% территории Украины находится под оккупацией. Повреждены или уничтожены сотни тысяч объектов. Сложнее всего приходится общинам у линии фронта, именно поэтому на восстановление инфраструктуры и всего необходимого для сохранения жизни там правительством было выделено более 3 млрд грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба на Международном форуме сплоченности.
«Сегодня 19% нашей территории находится под оккупацией. Сотни тысяч объектов повреждены или уничтожены. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома», — сказал Кулеба.
Он добавил, что, несмотря на это, продолжается восстановление, работает экономика, а наша страна продолжает сопротивляться. Вице-премьер-министр подчеркнул, что наши военные делают невозможное ради нашей страны.
Однако есть те граждане, которым сегодня сложнее всего — это жители общин, которые находятся у линии фронта.
«Там нет гарантий, что учебный год начнется вовремя, что электричество будет завтра, что дорога останется проездной. Бригады ремонтируют дороги, электричество под постоянными обстрелами, а работники местного самоуправления успевают за день провести эвакуацию, восстановить связь, найти горючее для больниц», — отметил Кулеба.
По его словам, именно для таких общин правительство приняло решение о системной финансовой поддержке. На сегодняшний день она составляет около 10 млн грн на каждую прифронтовую общину.
«На прошлой неделе было выделено 1,5 млрд грн, и вчера еще дополнительно 1,8 млрд грн на заседании правительства. В среднем около 10 млн грн на одну общину. Это целевые средства на укрытие, спецтехнику, восстановление инфраструктуры, все самое необходимое на сохранение жизни», — пояснил чиновник.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems