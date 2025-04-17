19% нашей территории под оккупацией: правительство выделило более 3 млрд грн на поддержку прифронтовых общин — Finance.ua

19% нашей территории под оккупацией: правительство выделило более 3 млрд грн на поддержку прифронтовых общин Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Сегодня 19% территории Украины находится под оккупацией. Повреждены или уничтожены сотни тысяч объектов. Сложнее всего приходится общинам у линии фронта, именно поэтому на восстановление инфраструктуры и всего необходимого для сохранения жизни там правительством было выделено более 3 млрд грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба на Международном форуме сплоченности.

«Сегодня 19% нашей территории находится под оккупацией. Сотни тысяч объектов повреждены или уничтожены. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома», — сказал Кулеба.

Он добавил, что, несмотря на это, продолжается восстановление, работает экономика, а наша страна продолжает сопротивляться. Вице-премьер-министр подчеркнул, что наши военные делают невозможное ради нашей страны.

Однако есть те граждане, которым сегодня сложнее всего — это жители общин, которые находятся у линии фронта.

«Там нет гарантий, что учебный год начнется вовремя, что электричество будет завтра, что дорога останется проездной. Бригады ремонтируют дороги, электричество под постоянными обстрелами, а работники местного самоуправления успевают за день провести эвакуацию, восстановить связь, найти горючее для больниц», — отметил Кулеба.

По его словам, именно для таких общин правительство приняло решение о системной финансовой поддержке. На сегодняшний день она составляет около 10 млн грн на каждую прифронтовую общину.

«На прошлой неделе было выделено 1,5 млрд грн, и вчера еще дополнительно 1,8 млрд грн на заседании правительства. В среднем около 10 млн грн на одну общину. Это целевые средства на укрытие, спецтехнику, восстановление инфраструктуры, все самое необходимое на сохранение жизни», — пояснил чиновник.

УНН По материалам:

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