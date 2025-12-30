0 800 307 555
День финансов: отсрочка ввода платежных терминалов, стресс-тестирование банков, цены на квартиры

28
Во вторник, 30 декабря, мы разбирались, какие компании в мире и Украине стали лидерами по показателям прибыли (или доходов) в 2025 году. Об этом читайте в нашей статье:
Мировые и украинские компании-лидеры 2025 года
В 2025 году Украина привлекла $52,4 млрд внешнего финансирования
Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. В то же время все внутренние денежные ресурсы были ориентированы на сектор безопасности и обороны. Самые большие доноры — смотрите здесь.
Результаты оценки устойчивости банков
В этом году НБУ вернулся к довоенной практике стресс-тестирования с использованием двух макроэкономических сценариев — базового и неблагоприятного. Стресс-тестировалось 21 финучреждение, на которые в общей сложности приходится более 90% активов банковской системы.
Планируют ли работодатели повышать зарплаты в 2026 году
Менее 1% опрошенных будет сокращать зарплаты. Еще 9% оставит их на том же уровне, что и в 2025 году. 29% респондентов имеют стратегию повышения доходов сотрудников.
Рост ФЛП в 4 кв. 2025 года
Четвертый квартал 2025 года принес заметное оживление малого предпринимательства в Украине. За квартал зафиксирован чистый прирост новых физических лиц предпринимателей (ФЛП): регистраций больше, чем прекращений.
Где больше всего выросли цены на квартиры в 2025 году
В 2025 году наибольшее количество новостроек сдали в Киевской (67), Львовской (48) областях, а также в Киеве (20). Так, в 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию 226 новых домов на 423 секции в целом.
«Дія.Освіта» запускает ИИ-ментора
Национальная платформа «Дія.Освіта» начинает интеграцию инструментов на основе искусственного и нтеллекта, разработанных с использованием языковой модели Gemini в сотрудничестве с Google.org.
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Пенсионный фонд сообщает о новых мошенниках. Которые просят информацию о необходимости проинформировать о своем возрасте, чтобы получить прибавку к пенсии — фейк.
