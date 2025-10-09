российские акции резко обвалились — причины
российский фондовый рынок испытал резкий обвал. Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает 40 крупнейших компаний, упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Вчера, 8 октября, российский фондовый рынок испытал самое резкое однодневное падение через три года после того, как высокопоставленный дипломат заявил, что прогресс в достижении потенциального мирного соглашения о прекращении войны в Украине в значительной степени остановился.
Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает акции 40 крупнейших публичных компаний страны, упал на 4,05% до 2563,3 пункта, что является самым низким уровнем с декабря 2024 г. и стало самым резким падением за один день с сентября 2022 года.
Акции:
- Газпрома — упали на 4,1%,
- Сбербанка — на 4,9%,
- ВТБ — на 4,7%,
- Роснефти — на 2,5%.
Акции «Северстали» и «Аэрофлота» упали почти на 5%, в то время как акции «Ростелекома», «Интер РАО» и Магнитогорского металлургического комбината потеряли более 5%. Сильнее всего упали акции «Мечела» — на 6,7%.
«Геополитическая напряженность продолжает давить на инвесторов», — сказал директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков.
Причины
Распродажа ускорилась после того, как заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «сильный импульс в пользу достижения договоренностей», состоявшийся после встречи российского диктатора владимира путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, «исчерпался».
Рябков добавил, что «структура» отношений москвы с Вашингтоном «разрушается», и Кремль не видит «никаких движений» со стороны США до возобновления связей.
Днем ранее путин заявил военачальникам, что их цель остается неизменной: «обеспечить безусловное достижение всех целей специальной военной операции».
«После периода завышенных ожиданий и роста цен на фондовом рынке волна пессимизма накрыла инвесторов», — заявили аналитики PSB Bank.
Следует отметить, что индекс MOEX падает уже пять недель подряд.
Кроме того, добавим, что Всемирный банк недавно снизил свой прогноз по экономике россии, прогнозируя рост на:
- 0,9% в 2025 году,
- 0,8% в 2026 году,
- 1% в 2027 году.
