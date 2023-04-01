Экономика россии начинает разваливаться, — WSJ Сегодня 21:00

Первые месяцы вторжения россии в Украину в прошлом году привели к росту цен на нефть и природный газ, что принесло москве непредвиденные доходы. Но те дни закончились.

Поскольку война продолжается уже второй год, а западные санкции действуют все сильнее, государственные доходы россии сокращаются, а ее экономика сместилась на более низкую траекторию, по-видимому, в долгосрочной перспективе, говорится в материале.

Крупнейшие экспортные товары страны, газ и нефть лишились основных покупателей. Государственные деньги напряжены. Рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару. Рабочая сила сократилась, поскольку молодые люди отправляются на фронт или бегут из страны из-за страха быть призванными. Неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.

«Российская экономика входит в долгосрочную регрессию», — предвидит Александра Прокопенко, бывший сотрудник Центрального банка россии, покинувшая страну вскоре после вторжения.

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Нет никаких признаков того, что экономические трудности настолько серьезны, чтобы представлять краткосрочную угрозу способности россии вести войну. Но нехватка государственных доходов указывает на обостряющуюся дилемму, как соединить раздутые военные расходы с субсидиями и социальными расходами, которые помогли президенту владимиру путину защитить гражданское население от скитаний.

Российский миллиардер Олег Дерипаска в этом месяце предупредил, что в россии заканчиваются наличные деньги. «В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы», — заявил сырьевой магнат.

Значительно потеряв свой европейский рынок и с уходом западных инвесторов, россия становится все более зависимой от Китая, реализуя давние опасения москвы стать экономической колонией своего доминирующего южного соседа.

«Несмотря на устойчивость россии в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина выглядит мрачно: Москва будет намного более замкнутой и чрезмерно зависимой от Китая», — сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне.

В значительной степени туманные перспективы связаны с неудачной ставкой путина в прошлом году на то, что он может использовать российские энергоносители, чтобы ограничить поддержку Украины со стороны Западной Европы.

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Европейские правительства вместо того, чтобы сдержать свою поддержку Киева, быстро занялись поиском новых источников природного газа и нефти. Большинство потоков российского газа в Европу прекратились и после первоначального скачка мировые цены на газ резко упали. Теперь москва заявляет, что сократит добычу нефти на 5% к июню по сравнению с предыдущим уровнем. Он продает свою нефть со скидкой по мировым ценам.

В результате доходы правительства от энергоресурсов за первые два месяца этого года сократились почти наполовину по сравнению с прошлым годом, а дефицит бюджета увеличился. Дефицит бюджета достиг 34 млрд долларов за эти первые два месяца, что эквивалентно более 1,5% общего объема производства страны. Это заставляет москву углубляться в свой суверенный фонд благосостояния, один из главных антикризисных буферов.

Правительство по-прежнему может брать внутренние займы, а в фонде национального благосостояния все еще есть 147 млрд долларов, даже после того, как до вторжения он сократился на 28 млрд долларов. россия нашла способы продавать нефть Китаю и Индии. Китай вмешался, чтобы поставить множество деталей, которые россия раньше получала с Запада.

Российские официальные лица признали наличие трудностей, но говорят, что экономика быстро адаптировалась. путин заявил, что его правительство эффективно противостоит угрозам экономики.

В течение большей части более чем 20-летнего правления путина высокие доходы от нефти и газа поддерживали общественный договор, согласно которому большинство россиян в основном держались подальше от оппозиционной политики и протестов в обмен на повышение уровня жизни.

Rystad Energy, консалтинговая фирма, ожидает, что инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в россии сократятся в этом году до 33 млрд долларов с прогнозируемых 57 миллиардов долларов до вторжения. Это означало бы меньшее продукции в будущем. По оценкам аналитиков BP PLC, общая добыча нефти в россии, которая в 2019 году составляла около 12 млн баррелей в день, к 2035 году снизится до 7-9 млн баррелей в день.

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