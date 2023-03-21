Крупнейший банк Швейцарии начал тотальную проверку клиентов-россиян — Finance.ua
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Крупнейший банк Швейцарии начал тотальную проверку клиентов-россиян

Фондовый рынок
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Крупнейший банк Швейцарии начал тотальную проверку клиентов-россиян
Крупнейший банк Швейцарии начал тотальную проверку клиентов-россиян
Крупнейший в Швейцарии банк UBS начал массовые проверки своих клиентов российского происхождения, требуя от них документов, подтверждающих законность их пребывания в стране.
Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказалось одно из писем, которые банк рассылает клиентам.
UBS требует от клиентов предоставить копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии до 5 мая 2023 года.
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«Мы оставляем за собой право заблокировать вышеперечисленные банковские отношения с 6 мая 2023 года, если запрашиваемые документы не поступят к нам до 5 мая», — говорится в письме.
Как следует из текста письма, банк намерен избавиться от всех клиентов, оказавшихся под санкциями, введенными правительством страны синхронно со странами ЕС.
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Ранее крупнейший банк Швейцарии UBS добился соглашения о поглощении своего ключевого конкурента — второго по размеру банка страны Credit Suisse. Причиной послужила угроза банкротства Credit Suisse, в котором были обнаружены многочисленные нарушения. Также Credit Suisse пользовался большой популярностью у россиян.
После начала полномасштабной войны в Украине швейцарские банки заморозили российские активы в миллиарды долларов. Однако сделать следующий шаг и конфисковать эти деньги Швейцария отказывается категорично.
Однако некоторые выводы швейцарские власти все же сделали. Сейчас в стране идут судебные процессы над банкирами, занимавшимися финансовыми махинациями с российскими деньгами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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