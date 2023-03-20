НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией — Finance.ua
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НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией

Казна и Политика
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НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией
НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией
Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Определены категории клиентов, по которым банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что регулятор имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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