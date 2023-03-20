НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией — Finance.ua

НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией Сегодня 09:47 — Казна и Политика

НБУ обязал банки выявлять связи клиентов с россией

Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Определены категории клиентов, по которым банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулятор имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

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