Банк-банкрот SVB раздал миллионные премии работникам на фоне краха — Finance.ua
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Банк-банкрот SVB раздал миллионные премии работникам на фоне краха

Фондовый рынок
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Банк-банкрот SVB раздал миллионные премии работникам на фоне краха
Банк-банкрот SVB раздал миллионные премии работникам на фоне краха
Британское отделение обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB UK) выплатило миллионные бонусы работникам вскоре после того, как банк был продан в рамках сделки по спасению.
«Скромный» общий бонусный фонд, как говорят сотрудники банка, был в размере 18-25 миллионов долларов, пишут The Guardian и Sky News.
До краха из-за сложившейся ситуации у материнской компаний — американского Silicon Valley Bank — его британская «дочка» была прибыльным предприятием с 600-700 сотрудниками.
По имеющейся информации, бонусы сотрудникам SVB UK были согласованы с банкротством банка и одобрены его новым владельцем, британским банком HSBC. Его исполнительный директор Иэн Стюарт заявил, что таким образом компания стремилась «признать опыт и продемонстрировать доверие к SVB UK».
Источники Sky News убеждают, что если бы SVB UK не был приобретен другим платежеспособным банком, эти большие бонусы не были бы выплачены.
На прошлой неделе стало известно, что сотрудникам SVB в США также были выплачены бонусы. Как сообщало CNBC, они получили годовые премии всего за несколько часов до краха банка. Размер выплат определить невозможно, но по оценкам они колеблются от 12 до 140 тысяч для топ-чиновников.
Ранее в этом месяце один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank был признан банкротом. К концу прошлого года 89% его депозитов на сумму около 175 миллиардов долларов не были застрахованными. Это банкротство стало вторым по величине в истории США (после Washington Mutual Bank) и величайшим со времен кризиса 2008 года.
Британское правительство пыталось продать британское подразделение обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank во избежание вмешательства властей для защиты вкладчиков. В конце концов, один из крупнейших европейских банков, британский HSBC приобрел его за символический 1 фунт стерлингов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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