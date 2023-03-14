Крупнейший банк Лихтенштейна заблокировал $320 млн активов россиян — Finance.ua

Крупнейший банк Лихтенштейна заблокировал $320 млн активов россиян Сегодня 10:29 — Фондовый рынок

Крупнейший банк Лихтенштейна заблокировал $320 млн активов россиян

Крупнейший банк Лихтенштейна — VP Bank — в прошлом году заморозил активы российских клиентов на общую сумму 300 млн швейцарских франков (около $320 млн).

Об этом говорится в отчетности банка за 2022 год.

VP Bank также сообщает о чистом оттоке новых средств от клиентов «с российскими связями» на 0,5 млрд швейцарских франков ($540 млн).

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Банк зафиксировал единовременные чрезвычайные расходы в размере 291,2 млн швейцарских франков, в том числе для выполнения санкций и нормативных требований по бизнесу, связанному с россией. Учитывая это, VP Bank Group рассматривает полученную в прошлом году чистую прибыль в размере 40,2 млн швейцарских франков как очень надежный результат.

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«россия больше не является целевым рынком для VP Bank Group после ее нападения на Украину. Новые клиенты из россии и беларуси больше не принимаются», — отмечается в отчетности банка.

Напомним, многосторонняя Целевая рабочая группа по преследованию российских элит, доверенных лиц и олигархов REPO заблокировала или заморозила активы на $58 млрд, принадлежащие попавшим под санкции россиянам в связи с войной, развязанной россией в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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