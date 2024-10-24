Военная экономика россии достигла своего пика — Bloomberg Сегодня 13:34

Аналитики полагают, что рост российской экономики прошел пик после перегрева в первой половине года. Ситуацию не спасает даже активное военное производство для поддержки войны против Украины.

Издание Bloomberg пишет, что военное производство, способствовавшее стремительному росту, продолжает расти, но уже не может компенсировать спад в других секторах экономики.

Промышленность россии в сентябре сократилась впервые с апреля 2022 года. Экономика в августе выросла на 2,4% в годовом исчислении, в основном из-за задержки в период уборки урожая. Это самый медленный показатель со времен рецессии, наступившей после вторжения российской армии в Украину в 2022 году.

Замедление роста за пределами военно-промышленного сектора указывает на переход россии на военную экономику. В 2023 году страна быстро оправилась от рецессии, увеличив темпы роста экономики на 3,6% в год за счет расходов на оборону. Теперь же есть опасения, что рост военного производства может произойти за счет гражданских отраслей.

Процентные ставки в россии уже находятся на кризисном уровне, и в пятницу, 25 октября, центральный банк рф может поднять ключевую до 20% в попытке сдержать инфляцию. Экономика почти достигла своего полного производственного потенциала, говорится в сообщении банка.

Конечно, центробанк прогнозирует рост экономики в текущем году на уровне 3,5−4%. россия пытается замедлить перегрев экономики, поскольку ресурсы, необходимые для увеличения производства, почти исчерпаны. Во второй половине года ожидается замедление роста из-за производственных ограничений и «растянутого предложения рабочей силы», а затем дальнейшее замедление в 2025 и 2026 годах до примерно 1% в год.

Во вторник Международный валютный фонд ухудшил прогноз для российской экономики. Отмечается, что рост в 2025 году будет на уровне 1,3% против 1,5% ранее.

УНІАН По материалам:

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