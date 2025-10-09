День финансов: ВР установила новые льготы для военных, ВПЛ и бизнеса и новые бронирования Сегодня 17:35

Сегодня, 9 октября, Верховная Рада приняла ряд важных решений.

Новые бронирования

ВР приняла закон, которым, в частности, разрешается бронирование предприятиями военнообязанных работников, у которых нет военно-учетных документов, или которые не уточнили данные либо находятся в розыске. Детали — здесь.

Новые льготы для военных, ВПЛ и бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13721 , которым предлагается установить льготы на некоторые обязательные платежи для жителей прифронтовых регионов, переселенцев и военнослужащих.

В то же время, военные после плена будут получать 50 тыс. грн ежемесячно.

Также Верховная Рада приняла закон, которым внедряется европейская модель поддержки агросектора.

а Кабмин обнародовал список прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную доплату.

План, как страна будет обеспечивать теплом и светом

Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Министерством энергетики Украины план мероприятий по обеспечению устойчивого прохождения по регионам Украины осенне-зимнего периода 2025/26 года.

Дополнительные проверки бизнеса

В сентябре налоговая служба обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. По новым данным, в 2025 году запланировано 4908 проверок — это на 122 больше, чем в предыдущем варианте. При этом часть предприятий исключили из списка, а новые добавили.

Цена на газ для отопления

Кабмин продлил возложение специальных обязанностей на НАК «Нафтогаз Украины» до 31 марта 2026 года, то есть зафиксировал тариф на газ, который используется для отопления и продается бюджетным учреждениям.

Цены на частные дома

Выросли цены больше всего в Винницкой, Волынской и Львовской областях. Самые дешевые дома — в восточных и прифронтовых регионах. Цены по ссылке

Сумма сертификатов «єВідновлення»

Украинцы — владельцы разрушенных квартир, которые были в домах-объектах культурного наследия, могут получать жилищные сертификаты на суммы побольше, чем за жилье в домах, не имеющих такого статуса.

Климатический ущерб от войны

Война россии против Украины принесла не только человеческие и материальные потери, но и причинила колоссальный ущерб окружающей среде. За три года ее климатические последствия оценили более чем в $43 миллиарда — именно во столько оценивается ущерб от тонн парниковых выбросов, вызванных боевыми действиями и разрушениями в результате войны.

