0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кліматична шкода від війни перевищила $43 млрд — дослідження

50
Кліматична шкода від війни перевищила $43 млрд — дослідження
Кліматична шкода від війни перевищила $43 млрд — дослідження
Війна росії проти України завдала не лише людських і матеріальних втрат, а й колосальної шкоди довкіллю. За три роки її кліматичні наслідки оцінили у понад $43 мільярди — саме у стільки оцінюються збитки від тонн парникових викидів, спричинених бойовими діями та руйнуваннями через війну.
Про це свідчать дані з п’ятого звіту Ініціативи з обліку викидів парникових газів внаслідок війни, підготовленому за підтримки ГО «Екодія» у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кліматична шкода на понад $43 мільярди

За три роки повномасштабного вторгнення росії в Україну обсяг викидів парникових газів, спричинених бойовими діями, пожежами, руйнуванням інфраструктури та іншими наслідками війни, досяг майже 237 мільйонів тонн CO₂-еквіваленту.
Експерти зазначають, що такий обсяг викидів дорівнює річним викидам Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини разом. Загальна кліматична шкода від війни оцінюється у понад $43 млрд (з розрахунку $185 за тонну CO₂-еквіваленту).
Читайте також
«Агресія російської федерації не лише завдає руйнівної шкоди довкіллю України, а й має глобальний вплив на клімат. Масштабні лісові пожежі вздовж лінії фронту стали одним із головних джерел зростання викидів», — зазначив головний автор звіту Леннард де Клерк.

Основні джерела забруднення

За підрахунками експертів, найбільше викидів у період війни спричинили:
  • воєнні дії — 34%,
  • відбудова зруйнованої інфраструктури — 27%,
  • ландшафтні та лісові пожежі — 21%.
2024 рік став рекордним за масштабами пожеж уздовж лінії фронту — викиди зросли утричі порівняно з попереднім роком.
Читайте також
«Саме російська агресія є причиною додаткових викидів парникових газів, які погіршують наявну кліматичну кризу. І саме росія повинна нести відповідальність за кліматичну шкоду від війни, яка зараз оцінюється в більш як $43 млрд. Звіт є одним із важливих кроків, який може посприяти в притягненні росії до відповідальності», — наголосила Василина Бельо, керівниця відділу клімату ГО «Екодія».

Звіт презентують на COP29

Документ охоплює трирічний період — з лютого 2022-го до лютого 2025 року — і вперше базується на Посібнику з оцінки викидів, пов’язаних із конфліктами, представленому на конференції ООН з питань клімату COP29 у Баку.
Ініціатива з обліку викидів під час війни діє з 2022 року та є першою у світі спробою системно оцінити кліматичні наслідки збройного конфлікту ще під час нього.
Звіт підготовлено за підтримки Європейського кліматичного фонду (ECF) та Шведського товариства охорони природи (SSNC).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems