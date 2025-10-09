Кліматична шкода від війни перевищила $43 млрд — дослідження Сьогодні 15:37

Війна росії проти України завдала не лише людських і матеріальних втрат, а й колосальної шкоди довкіллю. За три роки її кліматичні наслідки оцінили у понад $43 мільярди — саме у стільки оцінюються збитки від тонн парникових викидів, спричинених бойовими діями та руйнуваннями через війну.

Про це свідчать дані з п’ятого звіту Ініціативи з обліку викидів парникових газів внаслідок війни, підготовленому за підтримки ГО «Екодія» у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кліматична шкода на понад $43 мільярди

За три роки повномасштабного вторгнення росії в Україну обсяг викидів парникових газів, спричинених бойовими діями, пожежами, руйнуванням інфраструктури та іншими наслідками війни, досяг майже 237 мільйонів тонн CO₂-еквіваленту.

Експерти зазначають, що такий обсяг викидів дорівнює річним викидам Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини разом. Загальна кліматична шкода від війни оцінюється у понад $43 млрд (з розрахунку $185 за тонну CO₂-еквіваленту).

«Агресія російської федерації не лише завдає руйнівної шкоди довкіллю України, а й має глобальний вплив на клімат. Масштабні лісові пожежі вздовж лінії фронту стали одним із головних джерел зростання викидів», — зазначив головний автор звіту Леннард де Клерк.

Основні джерела забруднення

За підрахунками експертів, найбільше викидів у період війни спричинили:

воєнні дії — 34%,

відбудова зруйнованої інфраструктури — 27%,

ландшафтні та лісові пожежі — 21%.

2024 рік став рекордним за масштабами пожеж уздовж лінії фронту — викиди зросли утричі порівняно з попереднім роком.

«Саме російська агресія є причиною додаткових викидів парникових газів, які погіршують наявну кліматичну кризу. І саме росія повинна нести відповідальність за кліматичну шкоду від війни, яка зараз оцінюється в більш як $43 млрд. Звіт є одним із важливих кроків, який може посприяти в притягненні росії до відповідальності», — наголосила Василина Бельо, керівниця відділу клімату ГО «Екодія».

Звіт презентують на COP29

Документ охоплює трирічний період — з лютого 2022-го до лютого 2025 року — і вперше базується на Посібнику з оцінки викидів, пов’язаних із конфліктами, представленому на конференції ООН з питань клімату COP29 у Баку.

Ініціатива з обліку викидів під час війни діє з 2022 року та є першою у світі спробою системно оцінити кліматичні наслідки збройного конфлікту ще під час нього.

Звіт підготовлено за підтримки Європейського кліматичного фонду (ECF) та Шведського товариства охорони природи (SSNC).

