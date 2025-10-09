0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине заработает экспериментальный проект е-развода через «Дію»

1
В Украине заработает экспериментальный проект е-развода через «Дію»
В Украине заработает экспериментальный проект е-развода через «Дію»
Правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта по проведению государственной регистрации расторжения брака в электронной форме — «е-Развод».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Зачем украинцам развод онлайн

В Минюсте отметили, что в настоящее время процедура развода в Украине остается непростой — из-за требования физического присутствия обоих заявителей, а иногда — из-за необходимости расходования средств на услуги адвоката. Это создает дополнительные трудности для граждан, проживающих за границей, в отдаленных регионах или имеющих ограниченные физические возможности.
Читайте также
Введение цифровой услуги е-Развод сделает процесс расторжения брака более простым, безопасным и доступным в формате онлайн.

Кому будет доступна услуга

Супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, будут иметь возможность подать заявление о расторжении брака в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения Дія, без посещения отдела ГРАГС.

Как будет работать онлайн-развод через «Дію»

  1. Подача заявления. Заявление оформляется в «Дії». Система будет автоматически проверять данные через государственные реестры — демографический, налоговый и реестр актов гражданского состояния.
  2. Подтверждение согласия. Согласие обеих сторон подтверждается с помощью Дія.Підпис.
  3. Видеоконференция с работником ГРАГС. Регистрация развода проводится в формате видеосвязи с работником отдела ГРАГС в реальном времени.
  4. Получение свидетельства. Свидетельство о расторжении брака направляется по почте каждому из бывших супругов по указанному адресу.
Читайте также
Важно, что дата регистрации будет назначаться не ранее чем через месяц и два дня после подачи заявления, но не позднее чем через год с момента его составления.
Сервис будет работать круглосуточно, семь дней в неделю, и будет доступен гражданам Украины из любой страны мира.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems