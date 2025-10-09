В Украине заработает экспериментальный проект е-развода через «Дію»
Правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта по проведению государственной регистрации расторжения брака в электронной форме — «е-Развод».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Зачем украинцам развод онлайн
В Минюсте отметили, что в настоящее время процедура развода в Украине остается непростой — из-за требования физического присутствия обоих заявителей, а иногда — из-за необходимости расходования средств на услуги адвоката. Это создает дополнительные трудности для граждан, проживающих за границей, в отдаленных регионах или имеющих ограниченные физические возможности.
Введение цифровой услуги е-Развод сделает процесс расторжения брака более простым, безопасным и доступным в формате онлайн.
Кому будет доступна услуга
Супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, будут иметь возможность подать заявление о расторжении брака в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения Дія, без посещения отдела ГРАГС.
Как будет работать онлайн-развод через «Дію»
- Подача заявления. Заявление оформляется в «Дії». Система будет автоматически проверять данные через государственные реестры — демографический, налоговый и реестр актов гражданского состояния.
- Подтверждение согласия. Согласие обеих сторон подтверждается с помощью Дія.Підпис.
- Видеоконференция с работником ГРАГС. Регистрация развода проводится в формате видеосвязи с работником отдела ГРАГС в реальном времени.
- Получение свидетельства. Свидетельство о расторжении брака направляется по почте каждому из бывших супругов по указанному адресу.
Важно, что дата регистрации будет назначаться не ранее чем через месяц и два дня после подачи заявления, но не позднее чем через год с момента его составления.
Сервис будет работать круглосуточно, семь дней в неделю, и будет доступен гражданам Украины из любой страны мира.
