В Украине заработает экспериментальный проект е-развода через «Дію»

В Украине заработает экспериментальный проект е-развода через «Дію»

Правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта по проведению государственной регистрации расторжения брака в электронной форме — «е-Развод».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Зачем украинцам развод онлайн

В Минюсте отметили, что в настоящее время процедура развода в Украине остается непростой — из-за требования физического присутствия обоих заявителей, а иногда — из-за необходимости расходования средств на услуги адвоката. Это создает дополнительные трудности для граждан, проживающих за границей, в отдаленных регионах или имеющих ограниченные физические возможности.

Введение цифровой услуги е-Развод сделает процесс расторжения брака более простым, безопасным и доступным в формате онлайн.

Кому будет доступна услуга

Супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, будут иметь возможность подать заявление о расторжении брака в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения Дія, без посещения отдела ГРАГС.

Как будет работать онлайн-развод через «Дію»

Подача заявления. Заявление оформляется в «Дії». Система будет автоматически проверять данные через государственные реестры — демографический, налоговый и реестр актов гражданского состояния. Подтверждение согласия. Согласие обеих сторон подтверждается с помощью Дія.Підпис. Видеоконференция с работником ГРАГС. Регистрация развода проводится в формате видеосвязи с работником отдела ГРАГС в реальном времени. Получение свидетельства. Свидетельство о расторжении брака направляется по почте каждому из бывших супругов по указанному адресу.

Важно, что дата регистрации будет назначаться не ранее чем через месяц и два дня после подачи заявления, но не позднее чем через год с момента его составления.

Сервис будет работать круглосуточно, семь дней в неделю, и будет доступен гражданам Украины из любой страны мира.

