Кредиты в браке: кто должен вернуть долг в случае развода

У большинства пар есть общее имущество, которое нужно поделить при расторжении брака. Также бывают ситуации, когда один из супругов взял кредит на общие нужды. В таком случае часто возникают споры о том, кто должен его возвращать.

Кто из супругов в случае развода должен возвращать кредит, взятый на нужды семьи — объяснила юрист Елена Иваницкая.

Кто при разводе несет ответственность за кредит, взятый во время брака

По словам юриста, в Украине закон четко определяет, что считается общим имуществом супругов. Это любое имущество, приобретенное в браке, независимо от того, на кого оно оформлено. К такому имуществу относятся:

дома;

квартиры;

автомобили;

выигрыши в лотерею и т. д.

В то же время, существует личное имущество, которое разделу не подлежит. Это то, что принадлежало одному из супругов до брака, или то, что получено по наследству или подарено. Что касается долгов, кредитов и других финансовых обязательств, взятых в пользу семьи, они считаются общими.

Однако если кредит оформлен без ведома других супругов и не для семейных нужд, ответственность несет только тот, кто его подписал. К примеру, если мужчина взял кредит, чтобы сделать жене подарок.

«Если в договоре о кредитовании не указано, что он берется в пользу семьи — то кредит не будет делиться поровну. Муж сам будет продолжать его платить», — уточнила Иваницкая.

Как избежать проблем с кредитами при разводе

Во-первых, по словам эксперта, важно узнать в банке полную информацию обо всех кредитах, оформленных во время брака. Если они были взяты без вашего ведома и не на семейные нужды, можно доказать в суде, что вы не отвечаете за них.

В случаях, когда вы были поручителем, следует проверить возможность снятия этой ответственности после развода. Если в документах четко указано, что кредит предназначался для семьи, то его можно разделить между супругами, обычно поровну.

Если один из супругов брал кредит самостоятельно, но средства тратились на общие нужды, такие как ремонт, автомобиль или путешествия, важно хранить чеки и выписки для подтверждения этого. Наконец, не стоит оформлять новые кредиты в процессе развода и раздела имущества, потому что это усложнит эту и так нелегкую процедуру.

