Киев выделяет дополнительные денежные средства военным подразделениям и ветеранам Сегодня 16:23

Киев выделяет дополнительные денежные средства военным подразделениям и ветеранам

Киевский городской совет выделяет дополнительные 4 млрд грн на нужды военных подразделений, а также увеличивает помощь ветеранам и семьям защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Рады.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Киевсовет планирует сегодня выделить и распределить почти 4 млрд грн, предусмотренных на программу «Защитник Киева» на прошлой сессии.

Также планируется внести изменения в программу «Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц» — в части увеличения расходов на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену.

Читайте также В Украине обновили порядок выплат для семей погибших военных

«К сожалению, количество таких семей увеличилось по сравнению с началом года. Поэтому расходы в проекте решения предложено увеличить на 210 млн грн», — написал Кличко.

В эту сумму также входят средства:

на компенсацию приобретения автомобиля участникам боевых действий,

на переустройство жилья для ветеранов, которые получили ранения и передвигаются на коляске,

на компенсацию за протезирование глаза и слухопротезирования.

«Предложения были согласованы с ветеранским сообществом и эти изменения учитывают запросы ветеранов и их потребности», — подчеркнул Кличко.

Также Киевсовет поддержал вопрос установки 500 мобильных укрытий в столице. На это перенаправят 500 млн грн из средств, которые не использовали райгосадминистрации на строительство и обустройство стационарных укрытий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.