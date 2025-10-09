Киев выделяет дополнительные денежные средства военным подразделениям и ветеранам
Киевский городской совет выделяет дополнительные 4 млрд грн на нужды военных подразделений, а также увеличивает помощь ветеранам и семьям защитников.
Об этом сообщила пресс-служба Рады.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, Киевсовет планирует сегодня выделить и распределить почти 4 млрд грн, предусмотренных на программу «Защитник Киева» на прошлой сессии.
Также планируется внести изменения в программу «Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц» — в части увеличения расходов на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену.
«К сожалению, количество таких семей увеличилось по сравнению с началом года. Поэтому расходы в проекте решения предложено увеличить на 210 млн грн», — написал Кличко.
В эту сумму также входят средства:
- на компенсацию приобретения автомобиля участникам боевых действий,
- на переустройство жилья для ветеранов, которые получили ранения и передвигаются на коляске,
- на компенсацию за протезирование глаза и слухопротезирования.
«Предложения были согласованы с ветеранским сообществом и эти изменения учитывают запросы ветеранов и их потребности», — подчеркнул Кличко.
Также Киевсовет поддержал вопрос установки 500 мобильных укрытий в столице. На это перенаправят 500 млн грн из средств, которые не использовали райгосадминистрации на строительство и обустройство стационарных укрытий.
