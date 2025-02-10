Bloomberg: экономика россии трещит по швам — Finance.ua

Bloomberg: экономика россии трещит по швам Сегодня 16:45

Кремль убежден и пытается убедить других, что все тузы для победы в Украине в его руках. У москвы больше живой силы и боеприпасов, большая оружейная промышленность и превосходство во времени, но это лишь видимость.

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион отметил, что если у владимира путина действительно есть время для переговоров, он может торговаться с позиции силы, зная, что Украина в конце концов уступит его требованиям.

Однако реальность такова, что россия слабее, чем путину хотелось бы верить, и именно президент США Дональд Трамп может позволить себе давить за столом переговоров.

Потому что некоторые из «козырных карт» кремля либо зависят от выбора Запада, либо обжалуются Украиной, либо иллюзорны.

Угрозы путина нанести ядерный удар относятся к последней категории и служат прекрасным примером того, насколько эффективным может быть блеф, когда в него верят. Российская экономика также переходит в эту группу.

Устойчивость россии перед лицом беспрецедентных западных санкций и конфискации активов оказалась неожиданностью. Вместо того чтобы пасть, экономика выросла благодаря не только обходу санкций, но и центральному банку, а также масштабным официальным и неофициальным налоговым стимулам для военных действий.

Даже сейчас нет никаких признаков кризиса, но произошел резкий поворот к худшему сценарию, что создает возможности дополнительного давления. Этот шанс необходимо использовать, но не в качестве альтернативы мирному урегулированию, а для того, чтобы сделать его возможным.

УНІАН По материалам:

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