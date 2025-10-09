В Украине создадут Киберсилы Вооруженных Сил Украины
Верховная Рада приступила к созданию Киберсил Вооруженных Сил Украины. Законопроект приняли в первом чтении, поддержав его 255 голосами.
Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.
«Учреждаем новый орган военного управления в составе ВСУ, который будет отвечать за кибероборону государства», — комментируют решение в Минобороны.
Что предусматривает создание Киберсил ВСУ
Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ и под общим руководством Верховного Главнокомандующего — президента Украины.
Основные задачи Киберсил:
- защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;
- подготовка и ведение военных киберопераций;
- военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.
Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут получать статус военнослужащего и будут выполнять задания в соответствии с заключенным контрактом.
