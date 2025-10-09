0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине создадут Киберсилы Вооруженных Сил Украины

80
В Украине создадут Киберсилы Вооруженных Сил Украины
В Украине создадут Киберсилы Вооруженных Сил Украины
Верховная Рада приступила к созданию Киберсил Вооруженных Сил Украины. Законопроект приняли в первом чтении, поддержав его 255 голосами.
Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.
«Учреждаем новый орган военного управления в составе ВСУ, который будет отвечать за кибероборону государства», — комментируют решение в Минобороны.

Что предусматривает создание Киберсил ВСУ

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ и под общим руководством Верховного Главнокомандующего — президента Украины.
Основные задачи Киберсил:
  • защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;
  • подготовка и ведение военных киберопераций;
  • военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.
Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут получать статус военнослужащего и будут выполнять задания в соответствии с заключенным контрактом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems