В Украине создадут Киберсилы Вооруженных Сил Украины Сегодня 12:10

Верховная Рада приступила к созданию Киберсил Вооруженных Сил Украины. Законопроект приняли в первом чтении, поддержав его 255 голосами.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

«Учреждаем новый орган военного управления в составе ВСУ, который будет отвечать за кибероборону государства», — комментируют решение в Минобороны.

Что предусматривает создание Киберсил ВСУ

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ и под общим руководством Верховного Главнокомандующего — президента Украины.

Основные задачи Киберсил:

защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;

подготовка и ведение военных киберопераций;

военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут получать статус военнослужащего и будут выполнять задания в соответствии с заключенным контрактом.

