Климатический ущерб от войны превысил $43 млрд — исследование

Война россии против Украины принесла не только человеческие и материальные потери, но и причинила колоссальный ущерб окружающей среде. За три года ее климатические последствия оценили более чем в $43 миллиарда — именно в столько оцениваются убытки от тонн парниковых выбросов, вызванных боевыми действиями и разрушениями из-за войны.
Об этом свидетельствуют данные из пятого отчета Инициативы по учету выбросов парниковых газов в результате войны, подготовленном при поддержке ОО «Экодия» в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Климатический ущерб более чем на $43 миллиарда

За три года полномасштабного вторжения россии в Украину объем выбросов парниковых газов, вызванных боевыми действиями, пожарами, разрушением инфраструктуры и другими последствиями войны достиг почти 237 миллионов тонн CO2-эквивалента.
Эксперты отмечают, что такой объем выбросов равен годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе. Общий климатический ущерб от войны оценивается более чем в $43 млрд (из расчета $185 за тонну CO₂-эквивалента).
«Агрессия российской федерации не только наносит разрушительный вред окружающей среде Украины, но и имеет глобальное влияние на климат. Масштабные лесные пожары вдоль линии фронта стали одним из главных источников роста выбросов», — отметил главный автор отчета Леннард де Клерк.

Основные источники загрязнения

По подсчетам экспертов, больше всего выбросов в период войны вызваны:
  • военными действиями — 34%,
  • восстановлением разрушенной инфраструктуры — 27%,
  • ландшафтными и лесными пожарами — 21%.
2024 год стал рекордным по масштабам пожаров вдоль линии фронта — выбросы выросли втрое по сравнению с предыдущим годом.
«Именно российская агрессия является причиной дополнительных выбросов парниковых газов, ухудшающих климатический кризис. И именно россия должна нести ответственность за климатический ущерб от войны, которая сейчас оценивается более чем в $43 млрд. Отчет является одним из важных шагов, который может помочь в привлечении россии к ответственности», — подчеркнула Василио Бело, руководитель отдела климата ОО «Экодия».

Отчет презентуют на COP29

Документ охватывает трехлетний период — с февраля 2022 по февраль 2025 года — и впервые базируется на Руководстве по оценке выбросов, связанных с конфликтами, представленном на конференции ООН по климату COP29 в Баку.
Инициатива по учету выбросов во время войны действует с 2022 года и является первой в мире попыткой системно оценить климатические последствия вооруженного конфликта еще во время него.
Отчет подготовлен при поддержке Европейского климатического фонда (ECF) и Шведского общества охраны природы (SSNC).
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
