россия должна заплатить за климатический ущерб от войны в Украине более $42 млрд — Finance.ua

россия должна заплатить за климатический ущерб от войны в Украине более $42 млрд Сегодня 15:15

россия должна заплатить за климатический ущерб от войны в Украине более $42 млрд

В течение третьего года полномасштабного вторжения россии в Украину выбросы парниковых газов от войны выросли на около 30% по сравнению с прошлым 2024 годом. За три года выбросы парниковых газов в общей сложности оцениваются в 230 миллионов тонн CO2 эквивалента.

Это равняется годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых или годовым выбросам 120 миллионов автомобилей.

Об этом говорится в исследовании , проведенном Инициативой по учету выбросов парниковых газов в результате войны, ОО «Центр экологических инициатив „Экодия“» при поддержке Министерства окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Эксперты отмечают, что именно россия должна нести ответственность за выбросы парниковых газов и последствия изменения климата, вызванные ее агрессией. Для оценки этой ответственности использовали так называемую «социальную стоимость углерода», которая составляет $185 за тонну CO2 эквивалента. Таким образом, применяя эту формулу, общая сумма климатического ущерба, причиненного россией в течение полномасштабного вторжения, оценивается более чем в $42 млрд.

«россия начала войну и она должна нести ответственность за эти выбросы парниковых газов», — отметил главный автор отчета Леннард де Клерк.

Среди основных факторов, повлекших столь значительный климатический ущерб — активные боевые действия, использование тяжелой техники и артиллерии, а также массированные атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Полномасштабная вооруженная агрессия против Украины вошла уже в четвертый год. Опубликованный сегодня анализ показывает, что экологический вред не знает границ, а война усугубляет климатический кризис, с которым сегодня сталкивается весь мир. Этот отчет — важный документ для привлечения россии к ответственности за вред, который она наносит всем нам», — подчеркнула Светлана Гринчук, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Важно отметить, что этот отчет новаторский в глобальном контексте, ведь ни одна страна ранее не проводила такой комплексной оценки влияния войны на климат.

«Оценка климатического ущерба от войны — это действительно новаторская вещь. Ни одна страна до этого, тем более во время боевых действий, не проводила такой комплексной и системной оценки того, как война влияет на климат. Украина в этом смысле имеет шанс стать двигателем перемен. Мы должны двигаться дальше, чтобы наши счета в миллиарды долларов не остались только цифрами на бумаге», — объяснила Василиса Бельо, руководитель отдела климата ОО «Экодия».

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