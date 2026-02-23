КГГА объяснили, когда снова заработают троллейбусы и трамваи
Работу наземного электротранспорта в столице, который не работает более 40 дней, возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Об этом Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил комментарии изданию «Українська правда».
В департаменте отметили, что возобновление движения возможно после подтверждения энергетиками стабильного электроснабжения и при наличии безопасных условий эксплуатации инфраструктуры.
Автобусы работают почти на полную мощность
По информации городских властей, Киевпасстранс задействовал максимально возможный человеческий и технический ресурс. Ежедневно на маршруты выезжает ориентировочно 96% имеющихся автобусов.
Метрополитен в столице работает в обычном режиме.
План действий на случай чрезвычайных ситуаций
В Департаменте сообщили, что совместно с КП «Киевпасстранс» разработали план действий на случай отключений электроэнергии.
В частности, документ предусматривает:
- запуск дублирующих автобусных маршрутов по основным направлениям с наибольшим пассажиропотоком;
- схемы движения автобусов определяют с учетом пассажиропотока;
- решения принимаются в зависимости от ситуации (наличия электропитания, состояния дорог, условий безопасности
и т. п.).
В то же время в городской администрации отмечают, что полностью заменить электротранспорт автобусами сложно из-за разного масштаба перевозок.
«Для перевозок задействуют имеющийся автобусный подвижной состав и максимально возможное количество водителей. Такая же ситуация сложилась и у частных перевозчиков, обслуживающих городские автобусные маршруты общего пользования в столице», — говорится в ответе на запрос.
Кадровые ограничения
На работу транспорта влияет также кадровая ситуация в условиях военного положения. Предприятия работают с ограниченным персоналом, в частности, из-за отсутствия полного бронирования водителей КП «Киевпасстранс».
В департаменте отметили, что это сказывается как на перевозках, так и ремонте подвижного состава.
При этом коммунальные предприятия транспортной и дорожной отраслей, водители общественного транспорта и энергетики работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации в городе.
