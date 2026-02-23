0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

КГГА объяснили, когда снова заработают троллейбусы и трамваи

31
В столице более 40 дней не работает электротранспорт
В столице более 40 дней не работает электротранспорт
Работу наземного электротранспорта в столице, который не работает более 40 дней, возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Об этом Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил комментарии изданию «Українська правда».
В департаменте отметили, что возобновление движения возможно после подтверждения энергетиками стабильного электроснабжения и при наличии безопасных условий эксплуатации инфраструктуры.

Автобусы работают почти на полную мощность

По информации городских властей, Киевпасстранс задействовал максимально возможный человеческий и технический ресурс. Ежедневно на маршруты выезжает ориентировочно 96% имеющихся автобусов.
Метрополитен в столице работает в обычном режиме.

План действий на случай чрезвычайных ситуаций

В Департаменте сообщили, что совместно с КП «Киевпасстранс» разработали план действий на случай отключений электроэнергии.
В частности, документ предусматривает:
  • запуск дублирующих автобусных маршрутов по основным направлениям с наибольшим пассажиропотоком;
  • схемы движения автобусов определяют с учетом пассажиропотока;
  • решения принимаются в зависимости от ситуации (наличия электропитания, состояния дорог, условий безопасности и т. п.).
В то же время в городской администрации отмечают, что полностью заменить электротранспорт автобусами сложно из-за разного масштаба перевозок.
«Для перевозок задействуют имеющийся автобусный подвижной состав и максимально возможное количество водителей. Такая же ситуация сложилась и у частных перевозчиков, обслуживающих городские автобусные маршруты общего пользования в столице», — говорится в ответе на запрос.

Кадровые ограничения

На работу транспорта влияет также кадровая ситуация в условиях военного положения. Предприятия работают с ограниченным персоналом, в частности, из-за отсутствия полного бронирования водителей КП «Киевпасстранс».
В департаменте отметили, что это сказывается как на перевозках, так и ремонте подвижного состава.
При этом коммунальные предприятия транспортной и дорожной отраслей, водители общественного транспорта и энергетики работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации в городе.
По материалам:
Українська правда
Киев
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems