КГГА объяснили, когда снова заработают троллейбусы и трамваи Сегодня 18:00

В столице более 40 дней не работает электротранспорт

Работу наземного электротранспорта в столице, который не работает более 40 дней, возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил комментарии изданию «Українська правда».

В департаменте отметили, что возобновление движения возможно после подтверждения энергетиками стабильного электроснабжения и при наличии безопасных условий эксплуатации инфраструктуры.

Автобусы работают почти на полную мощность

По информации городских властей, Киевпасстранс задействовал максимально возможный человеческий и технический ресурс. Ежедневно на маршруты выезжает ориентировочно 96% имеющихся автобусов.

Метрополитен в столице работает в обычном режиме.

План действий на случай чрезвычайных ситуаций

В Департаменте сообщили, что совместно с КП «Киевпасстранс» разработали план действий на случай отключений электроэнергии.

В частности, документ предусматривает:

запуск дублирующих автобусных маршрутов по основным направлениям с наибольшим пассажиропотоком;

схемы движения автобусов определяют с учетом пассажиропотока;

решения принимаются в зависимости от ситуации (наличия электропитания, состояния дорог, условий безопасности и т. п. ).

В то же время в городской администрации отмечают, что полностью заменить электротранспорт автобусами сложно из-за разного масштаба перевозок.

«Для перевозок задействуют имеющийся автобусный подвижной состав и максимально возможное количество водителей. Такая же ситуация сложилась и у частных перевозчиков, обслуживающих городские автобусные маршруты общего пользования в столице», — говорится в ответе на запрос.

Кадровые ограничения

На работу транспорта влияет также кадровая ситуация в условиях военного положения. Предприятия работают с ограниченным персоналом, в частности, из-за отсутствия полного бронирования водителей КП «Киевпасстранс».

В департаменте отметили, что это сказывается как на перевозках, так и ремонте подвижного состава.

При этом коммунальные предприятия транспортной и дорожной отраслей, водители общественного транспорта и энергетики работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации в городе.

Українська правда

