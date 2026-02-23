День финансов: новые тарифы мобильных операторов, отчеты ФЛП, IBAN-переводы monobank Сегодня 17:33

В понедельник, 23 февраля, расскажем о новых тарифах мобильных операторов и что готовит правительство для риелторов.

📱 Новые тарифы мобильных операторов

В этом материале Finance.ua собрал самую актуальную информацию об изменении стоимости тарифов трех крупнейших украинских мобильных операторов — lifecell, Vodafone и Киевстар.

🏢 Урегулирование риелторского рынка

В Верховной Раде нарабатывается законопроект, который имеет целью урегулировать деятельность риелторов в Украине. Как сообщила член фракции «Слуга Народа» Елена Шуляк, «главная задача этого документа — навести порядок на риелторском рынке, оставив на нем профессиональных и ответственных людей, чтобы потребители получали качественные услуги».

📜 ФЛП будут отчитываться по-новому

С 1 января 2026 года физические лица-предприниматели и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, будут подавать Налоговый расчет (объединенную отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ) ежеквартально. Отчетность будет формироваться с разбивкой показателей за каждый месяц квартала.

📊 Балтийский бизнес в Украине

По итогам трех кварталов 2025 года компании с литовскими совладельцами в Украине задекларировали 53,7 млрд грн выручки, с латвийскими — 28,7 млрд грн, с эстонскими — 28,54 млрд грн. Подробности читайте здесь

🏛️ НБУ вводит в обращение новую банкноту

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 25 февраля 2026 года вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривен.

💰 Чего ожидать от курса на этой неделе

В течение 16−20 февраля официальный курс доллара показал умеренную недельную волатильность с незначительным общим ослаблением гривны. За пять дней курс вырос с 43,1020 до 43,2667 грн/$ - на 16 копеек, или на 0,38%.

monobank отменил комиссию за IBAN-переводы

monobank изменил тарифы на переводы по реквизитам IBAN. Теперь все платежи из собственных средств клиентов проводятся без комиссии независимо от суммы.

🌃 Планы энергоустойчивости

Еще семь областей Украины представили планы энергетической устойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов. Как сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, свои решения сегодня представили Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Винницкая и Одесская области.

👛 Количество денег для въезда в Польшу

Для граждан Украины минимальная сумма при въезде составляет 200 злотых. Окончательное решение о пропуске принимает пограничная служба.

👝 Самая высокая минимальная зарплата среди стран ЕС

Как Если проанализировать медиану минзарплат в Европе, то в январе 2026 года граждане ЕС получали в среднем в месяц 1345,9 евро (67 295 грн).Как сообщил глава финкомитета Даниил Гетманцев, самый высокий показатель минимальной зарплаты среди европейских стран в январе 2026 года зафиксировали в Люксембурге — 2704 евро, или 135,2 тыс. грн.

