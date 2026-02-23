На это следует обратить внимание финкомпаниям во время проверки регулятора — советы экспертки Сегодня 18:10 — Финтех и Карты

Анна Горбенко

Чего сегодня больше всего могут опасаться финансовые компании? Одним из ключевых вызовов остается проверка регулятора.

О том, как финансовой компании должным образом подготовиться к таким проверкам и на какие аспекты следует обратить особое внимание, чтобы минимизировать риск замечаний, рассказала, во время конференции FinYear-2026 , учредительница и Председатель ОО «Украинская комплаенс ассоциация» и директор Департамента комплаенса и финансового мониторинга. ОТП Банк — Анна Горбенко.

Первое, на что во время своего выступления обратила внимание Горбенко — то, что в 2025 году количество плановых проверок выросло на 34%, а санкции за нарушение compliance-требований увеличились на 127%.

Ключевыми же трендами этих проверок, как подчеркнула Председатель ОО «Украинская комплайенс ассоциация», являются: фокус на кибербезопасности, усиление требований к противодействию отмыванию средств (AML/CFT) и внедрение risk-based подхода к надзору. Горбенко отметила, что понимание этих трендов критически важно для успешного взаимодействия с регулятором.

В целом, как подчеркнула Горбенко, финансовым компаниям следует обратить особое внимание на две части: это, собственно, взаимодействие с регулятором и жалобы от клиентов. Что касается взаимодействия с регулятором, то в идеале следует назначить отдельного человека, который будет круглосуточно заниматься этим вопросом и поддерживать прямой контакт с регулятором. Важно четко понимать весь таймлайн проверки — когда и чем именно будет заниматься регулятор.

Относительно жалоб от клиентов, то Горбенко подчеркивает, что именно они чаще всего становятся причиной проверок, особенно если такие жалобы повторяются. Поэтому она советует финансовым компаниям уделять этим жалобам особое внимание, чтобы избежать проблем с регулятором в будущем.

Что касается самих регуляторных проверок и их специфик, то спикер выделила три: плановые проверки, внеплановые проверки и тематические инспекции.

По словам Горбенко, если с плановыми все понятно, то внеплановые и тематические проверки проходят неожиданно и к ним подготовиться почти невозможно. Поэтому здесь важно все минимизировать по максимуму.

Чтобы подготовиться лучше, вы должны иметь критическую документацию.

Также, как подчеркнула Горбенко, важна система внутреннего контроля, которая должна состоять из трех уровней защиты: операционный менеджмент, функция надзора и внутренний аудит. Что касается последнего, то здесь спикер советует сосредоточить особое внимание.

В общем, эффективная модель этих трех защитных линий является ключевым индикатором зрелости системы корпоративного управления. Регулятор особое внимание уделяет четкому распределению ответственности, независимости функций и качеству взаимодействия между линиями.

Отдельно было уделено внимание фокусным зонам регуляторного внимания, к которым относятся:

Идентификация и верификация клиентов (KYC). Рискориентированный подход. Мониторинг транзакций. Обучение персонала.

Едва ли не важнейшую роль играет при проверках регулятором финансовая отчетность компании. В частности, регулятор детально анализирует не только формальное соблюдение нормативов, но и качество активов, адекватность резервов, структуру фондирования и экономическую сущность операций.

Фокусные зоны анализа:

1. Достаточность капитала: расчет регуляторного капитала, качество капитала (Tier 1 vs Tier 2), буферы для покрытия непредвиденных потерь.

2. Качество активов: Классификация кредитов по категориям риска, адекватность резервов IFRS 9, концентрация на отдельных заемщиках/отраслях.

2. Ликвидность: LCR (Liquidity Coverage Ratio), NSFR (Net Stable Funding Ratio), gap-анализ по срокам, стресс-сценарии оттока депозитов.

3. Доходность: ROE, ROA, структура доходов, cost-to-income ratio, устойчивость бизнес-модели.

Также, по словам Горбенко, немаловажную роль играет и взаимодействие с регулятором во время проверки.

Напоследок, если регулятором были обнаружены какие-то недостатки, то следует обратить внимание на:

Приоритизацию недостатков. Разработку детального плана. Утверждения и ресурсы. Выполнение и мониторинг. Валидацию и мониторинг.

Спикер добавила, что качество и скорость реагирования на выявленные недостатки являются критическим фактором в отношениях с регулятором. Компании, демонстрирующие commitment к устранению проблем, получают больше доверия и могут избежать более строгих санкций.

