Готівка чи цифрові платежі: як розраховуються у різних країнах у 2025 році (інфографіка)

Найбільше готівкових розрахунків зберігається в найбідніших країнах — насамперед через слабку банківську інфраструктуру та обмежений доступ до цифрових послуг.

Про це свідчить дослідження Visual Capitalist, у якому проаналізували 123 держави та визначили частку щоденних транзакцій, що здійснюються саме готівкою. Дослідження показує, де готівка досі «править балом», а де вже стає радше винятком.

Де готівка все ще домінує

У трійці країн із найвищою часткою готівкових операцій:

М’янма — 98% щоденних транзакцій здійснюються готівкою;

Ефіопія — 95%;

Гамбія — 95%.

Чому так? Як пояснюють експерти, у цих країнах велика частина населення взагалі не має банківських рахунків, рівень інтернет-покриття залишається низьким, а бізнеси не можуть дозволити собі карткові термінали. Тому фізичні гроші залишаються найпростішим і найдоступнішим способом розрахунку — навіть якщо це обмежує можливість людей накопичувати кошти або користуватися кредитами.

Готівка в країнах із середнім рівнем доходів

Навіть там, де економіка зростає, частка готівкових платежів усе ще висока. Наприклад, у:

Камбоджі, Лаосі, Непалі — близько 90%;

Індії — близько 70%, але саме тут державна система UPI (Unified Payments Interface) активно стимулює перехід до цифрових платежів.

Хто відмовляється від готівки

На протилежному боці рейтингу — розвинені країни з розвиненими фінтех-системами:

Норвегія та Південна Корея — близько 10% готівкових операцій, найнижчі показники у світі;

США — приблизно 16%.

Тут цифрові розрахунки підтримані швидким інтернетом, високим рівнем користування смартфонами та сильним захистом прав споживачів. Бізнеси отримують переваги у вигляді швидких платежів та меншого ризику збройних пограбувань або шахрайства.

Винятки

Є й країни, де використання готівки залишається високим, але не через відсталість технологій:

Японія — близько 60% готівкових платежів. Це пов’язано зі звичками населення та широкою часткою старшого покоління, особливо у сільських районах;

Німеччина — близько 51%. Тут важливу роль відіграють питання приватності та недовіра до великих фінансових інституцій;

Китай — лише 10%, попри середній рівень доходу вище середнього. Країна масово перейшла на мобільні платежі (Alipay, WeChat Pay), фактично «перестрибнувши» етап карткових систем.

