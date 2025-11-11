0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Готівка чи цифрові платежі: як розраховуються у різних країнах у 2025 році (інфографіка)

109
Готівка чи цифрові платежі: як розраховуються у різних країнах у 2025 році (інфографіка)
Готівка чи цифрові платежі: як розраховуються у різних країнах у 2025 році (інфографіка)
Найбільше готівкових розрахунків зберігається в найбідніших країнах — насамперед через слабку банківську інфраструктуру та обмежений доступ до цифрових послуг.
Про це свідчить дослідження Visual Capitalist, у якому проаналізували 123 держави та визначили частку щоденних транзакцій, що здійснюються саме готівкою. Дослідження показує, де готівка досі «править балом», а де вже стає радше винятком.

Де готівка все ще домінує

У трійці країн із найвищою часткою готівкових операцій:
  • М’янма — 98% щоденних транзакцій здійснюються готівкою;
  • Ефіопія — 95%;
  • Гамбія — 95%.
Чому так? Як пояснюють експерти, у цих країнах велика частина населення взагалі не має банківських рахунків, рівень інтернет-покриття залишається низьким, а бізнеси не можуть дозволити собі карткові термінали. Тому фізичні гроші залишаються найпростішим і найдоступнішим способом розрахунку — навіть якщо це обмежує можливість людей накопичувати кошти або користуватися кредитами.

Готівка в країнах із середнім рівнем доходів

Навіть там, де економіка зростає, частка готівкових платежів усе ще висока. Наприклад, у:
  • Камбоджі, Лаосі, Непалі — близько 90%;
  • Індії — близько 70%, але саме тут державна система UPI (Unified Payments Interface) активно стимулює перехід до цифрових платежів.
Читайте також

Хто відмовляється від готівки

На протилежному боці рейтингу — розвинені країни з розвиненими фінтех-системами:
  • Норвегія та Південна Корея — близько 10% готівкових операцій, найнижчі показники у світі;
  • США — приблизно 16%.
Тут цифрові розрахунки підтримані швидким інтернетом, високим рівнем користування смартфонами та сильним захистом прав споживачів. Бізнеси отримують переваги у вигляді швидких платежів та меншого ризику збройних пограбувань або шахрайства.
Готівка чи цифрові платежі: як розраховуються у різних країнах у 2025 році (інфографіка)

Винятки

Є й країни, де використання готівки залишається високим, але не через відсталість технологій:
  • Японія — близько 60% готівкових платежів. Це пов’язано зі звичками населення та широкою часткою старшого покоління, особливо у сільських районах;
  • Німеччина — близько 51%. Тут важливу роль відіграють питання приватності та недовіра до великих фінансових інституцій;
  • Китай — лише 10%, попри середній рівень доходу вище середнього. Країна масово перейшла на мобільні платежі (Alipay, WeChat Pay), фактично «перестрибнувши» етап карткових систем.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems