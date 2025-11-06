Украинцы стали чаще пользоваться наличными: самые распространенные банкноты и монеты Сегодня 09:03 — Личные финансы

Украинцы стали чаще пользоваться наличными: самые распространенные банкноты и монеты

По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине в обращении находилось 890,1 млрд гривен наличных. Это на 67,7 млрд грн или на 8,2% больше, чем на начало года, когда показатель составлял 822,4 млрд гривен.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В первом квартале 2025 года наблюдалось изъятие наличных из обращения, однако во втором и третьем кварталах спрос снова возрос. Такая тенденция характерна почти каждый год и связана с сезонными факторами.

Дополнительным фактором роста в третьем квартале стало усиление неопределенности из-за войны и увеличение количества воздушных атак, которые могут вызвать длительные отключения электроэнергии.

Инфографика: НБУ

Структура наличных денег в обращении

К началу октября в обращении находилось:

2,6 млрд банкнот на сумму 881 млрд грн;

15,1 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,9 млрд грн.

В среднем на одного жителя Украины приходилось 63 банкноты и 191 монета, тогда как на начало года было 63 и 186 соответственно.

Какие банкноты и монеты наиболее распространены

Среди банкнот больше всего купюр номиналом 500 грн, их доля составляет 26,6% от общего количества. Меньше всего банкнот номиналом 50 грн (4,5%).

В обращении также находятся монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 грн. Самая распространенная монета 1 гривна (4,5%), самая редкая 10 гривен (2,2% от общего количества оборотных монет).

Наибольший прирост в январе-сентябре 2025 года зафиксирован для банкнот номиналом 1 000 гривен и монет номиналом 10 гривен. Их удельный вес вырос на 3,6% и 0,3% соответственно.

Изъятие копеек

С 1 октября 2025 года началось постепенное изъятие из обращения монет номиналом 10 копеек. Их доля составляет 27,4% от общего количества, но они уже не имеют существенного значения для расчетов.

На монеты номиналом 50 копеек сохраняется стабильный спрос, особенно в сфере торговли и услуг. Их доля составляет 9,1%.

Объем выпуска новых 100-гривневых банкнот сократился после начала войны: если в 2021 году их напечатали около 240 млн штук, то в 2022—2023 годах — по 25 млн штук. С начала 2024 года и по 25 августа 2025 года новых банкнот этого номинала Нацбанк не печатал.

С 1 ноября 2024 года Национальный банк начал постепенно заменять банкноты 50 и 200 гривен старого образца современными. Также постепенно выводят из обращения и заменяют на более новые гривны другого номинала:

1 и 2 гривны образцов 2003—2007 годов — с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов — с 1 января 2023 года;

500 гривен — с 1 августа 2024 года.

21 августа 2025 года регулятор начал вводить в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 20 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Украине! Героям Слава!». Все остальные элементы дизайна и защиты остались такими же, как и в банкнотах образца 2018 года.

